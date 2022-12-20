12/21 China Scan 參與中國A股行情

燦芯半導體 IC設計巨頭拚IPO

燦芯半導體科創板IPO申請近日獲得上交所受理，此次擬集資人民幣6億元。該公司成立於2008年7月，是大陸排名第二、全球排名第五的IC設計服務企業，2021年在全球該市場市占達4.9％，僅次於台灣創意、世芯、智原以及大陸芯原。

燦芯半導體與大陸晶圓代工龍頭中芯國際有緊密合作關係，目前中芯國際為該公司第二大股東持股18.98％，中芯聯席CEO趙海軍也是燦芯的董事長。小米持股4.77％為第八大股東。（楊日興）

騰訊雲 攜手Nexon推虛擬世界平台

韓國最大遊戲開發商Nexon於19日宣布，與大陸遊戲巨頭騰訊旗下的騰訊雲達成合作，將會基於騰訊雲的「實時音視頻（TRTC）」技術，在韓國推出手機應用程式、虛擬世界社群平台：NEXONTOWN。騰訊雲指出，TRTC為NEXONTOWN提供高抗性且超低延遲的通話能力。

騰訊港股20日股價收跌3.43％至港幣309.4元，但近一個月股價累計上漲9.25％。（蘇崇愷）

OPPO 擬砸人民幣百億 挺一加營運

手機品牌OPPO產品長、一加創辦人劉作虎近日宣布，OPPO正式開啟雙品牌時代，未來OPPO線上就是一加。OPPO和一加於2021年6月宣布合併，在合併初期，一加的定位是OPPO子品牌。

劉作虎表示，公司計畫於未來三年為一加投入人民幣100億元，在技術、通路和服務等方面提供全方位支持。其中，將從CPU、內存和記憶體三個角度切入，並且擬於未來自研記憶晶片。（楊晴安）

A股退市潮 逾80家面臨退市

自2020年退市新規實施後，A股已形成常態化退市機制。Wind資料顯示，2022年截至12月19日，已有42家A股企業被強制退市，為歷年新高。目前還有超過80家企業因財務指標未達標，瀕臨退市邊緣，專家預估2023年A股退市公司數量將較今年繼續快速增長。

陸媒統計，若按照第三季財報估算，共有82家上市公司可能觸發財務類退市指標，正面臨退市危機。

部分企業為確保上市地位，正透過增加手續費收入等方式來美化財報。初步統計，已有7家上市公司因第三季業績暴增而收到滬深交易所的問詢函。以ST安信來說，其2022年前三季共實現營業總收入1.8億元，其中第三季單季營收就高達1.53億元，較第二季大幅激增1,401％，該公司解釋這是來自手續費及佣金收入增加。（黃欣 ）

快遞類股 陸四大業者營收兩樣情

大陸四大快遞公司近期陸續公布11月經營數據，核心指標表現各異。在快遞業務收入方面，僅申通較上年同期增加。具體看，11月順豐快遞收入年減3.24％，圓通年減1.91％，韻達年減4.72％，申通年增8.89％。

業務量方面，順豐、申通較上年同期增加，圓通及韻達則較上年同期下降。單票收入方面，除順豐較去年同期下降外，其他三家通達系快遞公司均上升。縱觀三大業務指標，僅申通一家全面增長。

11月受疫情影響，大陸快遞行業整體規模下滑。據大陸國家郵政局數據，當月中國快遞發展規模指數為393.3，年減6.4％。股價方面，申通20日跌0.46％，報人民幣（下同）10.46元，順豐跌2.14％，報57.05元，韻達跌1.96％，報14元，圓通跌1.36％，報20.31元。（賴瑩綺）

市場脈動

不銹鋼 市場消息擾動 期價跌逾3％

大陸不銹鋼期貨主力合約20日收跌3.11％至每噸人民幣1.63萬元。金信期貨分析，短期不銹鋼市場消息擾動較大，上漲至前高區域遇阻回落，但下方成本支撐仍在。（蘇崇愷）