12/19 China Scan 參與中國A股行情

北京│陸自研噴氣式客機首進海外

由大陸自行研製的噴氣式支線客機ARJ21，18日正式交付首家海外客戶印尼翎亞航空（Trans Nusa），這也是大陸的噴氣式客機首次進入海外市場。該飛機屬於中短程渦扇支線客機，航程2,225至3,700公里，主要用於中心城市向周邊中小城市的航線使用。

天津│賽峰集團子公司進駐天津港保稅區

世界500大企業法國賽峰集團的子公司—賽峰短艙近日在天津港保稅區註冊成立。賽峰短艙將為空中巴士A320生產線提供本地化配套服務，展開航空引擎短艙總裝、裝配、測試及售後服務。

江蘇│吸引台資 連18年大陸第一

江蘇省委副書記鄧修明17日在兩岸企業家峰會永久會址啟用儀式中透露，截至目前，江蘇吸引台資項目已超過3萬個，實際到帳台資870億美元，吸引運用台資連續18年位居大陸第一。

上海│公布金融科技創新試點首批名單

第四屆上海金融科技國際論壇近日登場，會上除了公布資本市場金融科技創新試點（上海）首批項目名單，並正式啟動上海金融科技人才涵養實訓基地，不僅為上海發展國際金融市場儲備人才，也是上海建設金融科技中心的重要一環。

海南│海口18歲以上可接種第二劑加強針

海南海口市衛健委宣布，為加速提高民眾對新冠病毒的免疫能力，即日起正式啟動18歲以上民眾的新冠疫苗第二劑加強針。只要年滿18歲、第一劑加強針已滿6個月，即可到海口市各接種門診施打第二劑加強針。

香港│預估2022年GDP衰退逾3％

香港財政司長陳茂波18日指出，受地緣政治、供應鏈受干擾、高通膨、全球主要央行大力收緊貨幣政策、利率急升，以及疫情持續打擊的影響，2022年香港經濟預計會衰退3.2％，2022年度財政赤字將達到港幣1,000多億元。

廣東│今年大陸最大外貿包機團赴杜拜

來自家居建材、智慧家電、紡織服裝等領域的150多家、共270人的廣東外貿企業負責人，17日搭乘南航包機從廣州飛往杜拜，參加19日至21日舉辦的「第13屆中國（阿聯酋）貿易博覽會」，這也是2022年大陸最大的包機參展團。