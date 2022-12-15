12/16 China Scan 參與中國A股行情

遼寧│遼河儲氣庫群 日採氣量新高

為應對本輪強寒流，中國石油遼河油田儲氣庫群持續增加採氣量，目前日採氣量已突破上一採氣期2,800萬立方公尺的最高紀錄，再創歷史新高。遼河儲氣庫群目前每天至少能滿足5,600萬個家庭的用氣需求，為冬季供暖提供保障。

北京│快遞業復甦 多地加派人力支援

大陸郵政快遞業12月後加速復甦，業務迎來新一輪高峰，單日攬收量保持在3.6億件以上，受到疫情衝擊的北京因為網購量加大、人力調度受到影響，配送壓力增加。目前包括郵政、順豐、京東等公司紛紛採取增援措施，從多地調派力量支援北京的快遞配送能量。

河南│鄭州機場客運航班激增

今年11月底之前，鄭州機場的單日航班量維持在50班左右，隨著防疫解封，12月起出行需求激增、航班快速增加。12月前13天，鄭州機場的單日執飛航班多數都在300架次以上，12月下旬起還將恢復香港、澳門、吉隆坡等國際航線。

海南│冬交會開幕 逾2,000項農產品參展

2022年中國（海南）國際熱帶農產品冬季交易會（冬交會）15日在海南國際會展中心開幕，本屆會期四天，其中設有海南鮮品館、科技強農館、鄉村振興館、國際國內精品館等10個展區。來自18個省份1,200家企業、2,000多項農產品參展。

香港│暫停進口英國部分地區禽肉

香港食物安全中心宣布，英國伍斯特郡和蘇格蘭奧克尼群島爆發高致病性H5N1禽流感，指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品包括禽蛋。據香港政府統計，今年前九月從英國進口約940公噸冰鮮與冷藏禽肉，以及約23萬個禽蛋。

浙江│百家杭州企業赴杜拜搶訂單

為幫助企業進一步拓展海外市場，杭州啟動「雙百雙千外貿拓市場」實施行動，官方並率領126家杭州企業15日啟程赴中東杜拜拓市場搶訂單。杭州預計2023年將組織150個外貿出行團，參加100個以上境外專業展會；組織3,000家以上企業出境，目標新增人民幣1,000億元訂單。

上海│國資母基金成立 首期達人民幣200億

上海國投發起的規模國資母基金近日正式成立，包括上汽集團、上港集團等市屬國企均出資參與，該基金目標總規模人民幣（下同）500億元，首期規模200億元，重點服務國家重大戰略和戰略性產業培育。基金管理人為孚騰私募基金管理，該機構背後除上海國資外，還包括寧德時代等企業。