12/15 Global Scan 掌握全球投資脈動

英國｜《哈利王子與梅根》紀錄片 衝破網飛收視紀錄

網飛8日上架的《哈利王子與梅根》紀錄片前三集觀看時數目前已達8,155萬小時，打破該平台紀錄片上映首周紀錄。此片在全球85國名列觀看前十名，在英國更排名第一。第4～6集將於15日上架，內容重點在於兩人為何決定離開王室。

西班牙｜漲價策略奏效 挹注Zara母公司淨利

西班牙快時尚品牌Zara母公司Inditex公布，本財年前九個月（2～10月）淨利年增24％至31億歐元，顯示該公司調高售價策略有助於彌補全球服飾需求下滑衝擊。同期商店與線上銷售年增19％至230億歐元，略高於分析師預期。

韓國｜11月資通信出口額 年減逾22％

科學技術資訊通信部14日發布數據，11月韓國資訊通信技術（ICT）出口額為166.6億美元，年減22.5％，連續五個月減少。主因是全球經濟低迷，半導體、螢幕、手機、電腦及周邊設備等主要品項出口均減少。

韓國｜就業人數增幅 近23年來同月新高

統計廳14日發布，韓國11月就業人數為2,842.1萬人，年增62.6萬人。增幅雖創下1999年以後近23年來的歷年同月新高，但已連續六個月收窄。住宿和餐飲業就業人數大增，但製造業增勢放緩、批發零售業和運輸倉儲業就業人數減少。

歐元區｜10月工業生產月跌2％ 比預期差

歐盟統計局14日公布，10月工業生產月跌2％，比市場預期的月跌1.5％來得差，且遠不如9月的月增0.8％，顯示能源價格高漲打擊生產，讓製造業在第四季開始的首個月表現轉弱。專家指工業生產下跌可能讓歐元區經濟陷入萎縮。

美國｜共和黨總統初選民調 佛州州長領先川普

在美國2024年總統大選的共和黨初選中，佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）的民調支持率，大幅領先有意再戰的前總統川普。根據《華爾街日報》最新民調顯示，過半數（52％）共和黨人支持德桑提斯，超越川普的38％。

日本｜大型製造業信心指數 連四季下滑

日本央行14日公布第四季短觀報告，由於擔憂全球成長減速，大型製造業信心指數從前季的8降至7，已連續四季下滑，創下去年3月以來最低紀錄。企業計劃增加明年3月止財年的資本支出19.2％，低於前次調查的增加21.5％。