12/15 China Scan 參與中國A股行情

湖北│辦首屆搜救犬技術交流賽

湖北省近日舉行第一屆搜救犬技術交流大賽，共有13支隊伍、45條搜救犬參加。比賽科目設置廢墟搜救、野外搜救、單犬服從、攀登障礙、箱體搜救和綜合技能等六個競賽科目，經過紮實培訓的搜救犬，在大賽會場展現出訓練有素的專業技能。

湖南│拉高獎勵 長沙推招商新政

長沙市最新公布「加強招商引資的若干政策措施」，其中除將「三類500強」首次投資項目最高獎勵，從原有政策的人民幣（下同）400萬元提升到1,000萬元，單個專案同時符合多個獎勵條款可享受多重獎勵，金額累計不超過2,000萬元。

貴州│推旅遊優惠「一免三減半」

貴州為吸引旅遊商機，自12月16日起到2023年2月28日推出冬遊貴州「一免三減半」活動，包括免景點門票費用、高速公路過路費5折、住宿費5折、旅遊商品5折等優惠。活動期間，遊客也無須在行前進行線上健康申報、不再開展落地檢等。

廣西│公布國土生態修復規劃

廣西近日公布「國土空間生態修復規劃（2021～2035年）」，明確提出八大生態修復任務，劃定54個生態修復重點區域。預計到2035年，廣西森林覆蓋率穩定保持62.6％及以上，森林植被碳儲量穩定保持5.5億噸及以上，濕地保護率達到35％，自然海岸線保有率不低於35％等。

香港│春節入境團看增逾2成

香港政府日前取消疫苗通行證的黃碼，除了確診者之外均屬於藍碼。香港旅遊業議會看好，新措施有助吸引旅行團來港，不過因為已臨近耶誕節及新年假期，大部分旅客已決定行程，預計要到農曆春節才會受惠放寬措施，估計春節期間入境團會有2～3成增長，後續則要持續追蹤陸港何時通關。

廣東│促進消費 廣州車展恢復舉辦

大陸四大車展之一的廣州車展宣布，自2022年12月30日至2023年1月8日恢復舉辦，該展原定於11月18日至27日舉行，但受到疫情升溫影響延期，其後一直未有復期消息。官方指出，將以此促進經濟平穩運行，提振行業信心，刺激民間消費，加快推動企業復工復產。

上海│拚2030年前工業碳達峰

上海近日公布新方案，宣布要在2030年前實現工業領域碳達峰，具體會在「十四五」期間，每年實施約500家企業結構調整，包含節能降碳等行動，預計至2025年規模以上工業增加值能耗較2020年下降14％。到2030年，鋼鐵行業噸鋼碳排放量強度較2020年下降15％，石化化工行業碳排放總量不增加、爭取減少以及能耗強度持續下降。