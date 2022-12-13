12/14 China Scan 參與中國A股行情

陸股觀測

人人樂 看好消費復甦 連六漲停

大陸多地調整防疫政策，市場預期消費快速修復，帶動陸股零售概念股連續多日走強。在深市上市的連鎖超市人人樂，截至13日股價已連續六天漲停，股價從5日收報的人民幣（下同）7.84元，到13日收報的13.88元，短短七個交易日股價已飆漲77％。光大證券最新研報指出，防疫限制放寬後，零售類股整體較強，尤其是黃金珠寶、酒行以及區域性的百貨個股股價都有提振空間。（黃欣）

物流類股 業務量彈升 族群齊漲

陸股物流族群13日股價走強，收盤強勢齊漲，長江投資全天走強收漲停，三羊馬收盤拉升漲停，天順股份漲5.6％，東方嘉盛漲5.2％，新寧物流漲4.2％，韻達股份漲3.9％。

大陸國家郵政局近日指出，11月底以來快遞業務量連續穩步上漲，12月2～4日更連續三天日均超過3億件，反彈迅速。招商證券表示，短期隨著防疫政策調整，看好快遞業務量持續恢復。（楊日興）

港股情報

億華通科技 通過上市聆訊

大陸最大燃料電池製造商億華通科技通過港股上市聆訊，集資額預計為1億美元，由國泰君安及智富為聯席保薦人。A股億華通13日下跌0.64％，收報人民幣（下同）83.41元，年內至今重挫68.2％。該股於2020年8月登陸上交所科創板。

億華通上半年淨虧損擴大2.42倍至5,978.2萬元，公司表示，因行業仍處早期階段，再加上面對商業化及疫情風險，預估2025年前仍將虧損。（楊晴安）

銀行股 多家陸銀擬赴港IPO

近日多家銀行掀起赴港上市熱潮。包括9日市場傳出廈門國際銀行擬赴港IPO，緊接著12日，濰坊銀行也宣布籌備在港股上市。今年初至今，在A股IPO「等待入場」的擬上市銀行增至11家，皆為城商行與農商行，部分銀行計劃「彎道超車」，轉往港股上市。德勤（台稱勤業眾信）中國銀行業及資本市場主管合夥人曾浩表示，面對宏觀環境下行，銀行淨息差下降等背景下，中小銀行要在A股IPO融資有不小的壓力。（黃欣）