12/14 Global Scan 掌握全球投資脈動

英國｜不滿薪資 護理師工會RCN發動大罷工

英國最大護理師工會皇家護理學院（RCN）預定15日發動創會百餘年來最大規模罷工抗爭，包括英格蘭、威爾斯、北愛爾蘭等地總計將有多達10萬名護理師參與，接下來在20日還將再度罷工，總計進行兩天抗爭行動，主要表達對薪資及工作環境的不滿，因為英國物價節節上漲不斷削弱護理師消費能力。

英國｜8到10月失業率3.7％ 高於前三個月

英國統計局13日公布8到10月英國失業率為3.7％，高於前三個月的3.6％，反映勞工市場已有降溫跡象，儘管勞工薪資成長強勁。資料顯示8到10月英國民間企業共有119萬個職缺，較前三個月減少6.5萬個。另一項調查顯示11月英國就業人口增加10.7萬人，但請領失業救濟人數也增加3.1萬人。

德國｜11月CPI年增10％ 通膨降溫但仍維持高檔

德國聯邦統計局（Destatis）13日公布，11月消費者物價指數（CPI）年增10％，低於10月的增幅10.4％，後者為逾70年高點，顯示德國通膨降溫但依然維持在高檔。其中，11月能源價格年增38.7％，低於10月增幅43％，食品價格年增21.1％。

美國｜11月聯邦赤字 2,490億美元新高

共和黨重掌眾議院讓美國政府財政再度成為政治焦點。根據財政部公布，11月聯邦赤字攀升至紀錄高點2,490億美元，較去年同期大增570億美元。聯邦政府11月支出增加至5,010億美元，創下新高紀錄，同期稅收降至2,520億美元。

美國｜推特重推「藍勾勾」訂閱服務

推特重新推出「藍勾勾」Twitter Blue訂閱服務，網路用戶每月收費8美元，透過蘋果應用程式商店App Store訂閱的iOS用戶，每月費用11美元。這3美元的差異反映推特新老闆馬斯克近期批評App Store徵收30％的「蘋果稅」。

美國｜11月小型企業樂觀指數91.9 優預期

全美獨立企業聯盟（NFIB）周二公布11月小型企業樂觀指數達91.9，略高於10月份的91.3與市場預期的90.8，主要是通膨降溫與企業短期展望好轉。不過，儘管企業樂觀程度反彈，但指數已連續第11個月在歷史平均水位98點之下。

巴西｜波索納洛支持者 與警方發生衝突

巴西總統波索納洛支持者12日燒毀巴士並與警方發生衝突，試圖闖入首都聯邦警察總部拯救遭捕的原住民領袖沙萬特（Jose Acacio Serere Xavante），警方以催淚瓦斯回敬。波索納洛在10月30日大選爭取連任失敗後聲稱電子投票系統作票容易，令支持者不願接受敗選事實並發動抗議，沙萬特便是其一。