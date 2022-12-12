12/13 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│安進砸278億美元 收購生技廠HZNP

藥商安進（Amgen）同意以278億美元現金，按每股116.5美元收購生技公司Horizon Therapeutics（HZNP）為今年來醫療產業最大併購案。其出價較HZNP上周五收盤97.29美元高約20％。HZNP股價12日早盤飆漲逾15％報112.1美元。

美國 │能源部補助通用、LG蓋鋰離子電池廠

美國能源部12日表示已透過「先進科技車製造貸款計畫」（ATVM）計畫，完成對通用和LG能源解決方案的合資企業Ultium Cells提供25億美元低利融資，協助其支付三座新鋰離子電池廠生產設備。通用與LG化學考慮蓋第四座電池廠。

英國│寒流來襲 電價每千度飆2,585.8英鎊新高

寒流來襲讓英國電價創新高，歐洲電力交易所「一日前」電價12日盤中每千度升至2,585.8英鎊。電力公司National Grid electricity宣布只要電力需求超過正常供電量，就會重啟二座燃煤發電廠應急，各自能產生570千瓩電力。

英國│科技金融業結盟 微軟與倫敦證交所合作

微軟跟倫敦證券交易所集團（LSEG）達成10年合作協議，將持有該交易所4％股權，協助其金融數據平台轉變成雲端運算平台。LSEG將以28億美元購買Azure雲端服務等微軟產品，看好能大幅提高營收。這反映科技與金融業不斷加強合作。

丹麥│生技廠強強連手 諾維信、科漢森合併

生技公司諾維信（Novozymes）和科漢森（Chr. Hansen）在12日共同宣布合併，後者將被併入前者，公司名稱仍為諾維信。這是丹麥歷來最大合併案，預計明年第四季完成。諾維信股價12盤中重挫逾13％報372.9丹麥克朗，科漢森飆漲逾20％報535.8克朗。

韓國│振興觀光 2027旅遊業收入拚300億美元

韓國政府12日通過2023年至2027年觀光振興計畫，將2023年至2024年指定為韓國旅遊年，在航空、住宿、購物、飲食等方面開展促銷活動，爭取到2027年吸引3千萬外國遊客，實現旅遊業收入300億美元目標。

日本│2022年度漢字出爐 「戰」字當選

總部位在京都市的漢字能力檢定協會12日宣布，最能反映2022年世態民情的年度漢字是「戰」。當選理由包括俄羅斯進攻烏克蘭等。去年因日本運動員在東京奧運和殘奧上獲得大量金牌等，「金」字獲選。