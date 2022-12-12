12/13 China Scan 參與中國A股行情

陝西│黃河壺口瀑布 今冬首現流凌

近日受強降溫天候影響，黃河壺口瀑布陝西段在今年冬季首次出現流凌，流凌是由冰在水面或水體中隨水流動形成，使河面上漂浮如棉絮狀的效果。零散的流凌順流而下，像一朵朵白色芙蓉花，在秦晉峽谷間形成獨特的優美景致。

黑龍江│糧食總產量 連13年領跑大陸

黑龍江省農業農村廳12日公布，2022年該省糧食總產量1,552.6億斤，連續13年位居全大陸第一。統計顯示，黑龍江今年的糧食作物種植面積為22,024.8萬畝，占全大陸的12.4％，較上同期增加197.9萬畝。

吉林│長春淨月潭滑雪場 雪季開跑

素有「城市中的旅遊滑雪場」美譽的長春淨月潭滑雪場，2022～2023雪季近日啟動。相比於其他滑雪場，淨月潭滑雪場雪道坡度較適合初學者，今年淨月潭滑雪場還將雪道升級，設立技能提升的單板公園，因此吸引許多滑雪愛好者前往。

天津│綠電交易電量逾4億千瓦時 創新高

天津近日展開2023年度綠電交易，交易電量高達4.42億千瓦時，創歷史新高。其中，跨省、本地交易電量分別達到3.33億千瓦時和1.09億千瓦時，將為天津央企、地方國企、跨國企業及高耗能企業等37家企業提供綠色能源。

江蘇│ 國家級物聯網應用 案例居冠

江蘇引領大陸物聯網等技術發展，近日工信部公布2022年度百大入選國家級行動物聯網的應用案例，涵蓋智慧工廠、網聯汽車、智慧穿戴等，江蘇多達11個應用典型案例入選，數量大陸第一。目前江蘇持續加深物聯網建設，全省物聯網終端用戶目前已超2億，產業規模和技術水平處於大陸領先。

廣東│區域創新能力蟬聯第一

近日公布的「中國區域創新能力評價報告2022」顯示，廣東再次蟬聯創新能力第一名，北京與江蘇分列第二和第三，前三排名與去年一致，不過浙江超越上海擠入第四位。報告顯示，廣東提升速度雖然放慢，但領先幅度擴大，期間有包括散裂中子源二期等五項重大科技基礎設施被納入國家「十四五」規劃。

香港│差劣客戶體驗 港企損失逾千億港元

市調機構Qualtrics XM Institute最新報告指出，差劣的客戶體驗使香港企業面臨損失6.5％收益的風險。香港消費者將因此減少消費高達935億港元，完全停止消費達235億港元，使香港企業合計損失1,170億港元收益。