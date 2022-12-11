12/12 China Scan 參與中國A股行情

四川│風景區門票1元購 今起開跑

搶旅遊商機四川出奇招。「冬遊四川」活動推出門票人民幣（下同）1元購活動，於12日至30日搶購，共有成都、宜賓、自貢等多地近80個風景區參與這次搶購活動，冀望帶動旅遊業加速復甦。

北京│開建陸首個疫苗檢驗中心

北京市疫苗檢驗中心建設工程項目近日開工。該專案位於昌平區中關村生命科學園，總建築面積1.6萬平方公尺，包含5個專業實驗室及其配套設施，總投資人民幣2.02億元，計畫將於2024年4月竣工，建成後將成為全大陸首個疫苗檢驗中心。

上海│將建濕垃圾資源利用基地

上海生物能源再利用中心項目三期11日在老港生態環保基地開工。該項目是上海市「十四五」重點工程項目之一，設計規模為每天可處理2,000公噸廚餘垃圾，於2025年5月完工。建成後，上海每日的濕垃圾總處理規模將達到4,500噸，將成為全球規模最大的濕垃圾資源利用基地。

浙江│第一屆全球數位貿易博覽會開幕

第一屆全球數位貿易博覽會（簡稱數貿會）11日在浙江杭州開幕，包括亞馬遜、特斯拉、惠普、eBay、阿里巴巴、騰訊、京東等800餘家境內外行業龍頭企業和專業機構參展，來自50多國的重要外賓以線上或線下形式與會。

福建│自主研發三款醫療手術機器人亮相

福建自主研發的三款醫療手術機器人近日亮相，分別是全髖置換微創手術機器人、經鼻氣管插管手術機器人、心血管鈣化組織旋磨手術機器人。其中，全髖置換微創手術機器人已於8月完成首例臨床試驗，正申請綠色通道以取得國家三類醫療器械證書。

海南│發放首筆數位人民幣貸款

中國銀行昌江支行9日成功發放數位人民幣4,300萬元大額貸款，這是海南省首筆數位人民幣貸款發放業務。此舉不僅便利企業，也為數位人民幣進一步推廣與應用提供新方案。

香港│機場擴建 將可處理1.2億人次旅客

香港財政司司長陳茂波11日表示，香港國際機場三跑道系統專案工程將於2024年完成，擴建後香港機場的運力將逐步提升，預計到2035年每年將可處理約1.2億人次旅客及約1,000萬公噸貨物，為香港創造大量就業機會和經濟效益。