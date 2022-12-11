12/12 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│調查FTX破產 前執行長將出席聽證會

眾議院金融服務委員會表示，已聲請破產的加密貨幣交易所FTX創辦人暨前執行長班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried），13日將出席為了調查FTX破產案而召開的聽證會。但他在推特發文說，由於無法取得大部分資料，他能夠說的東西有限。

美國 │華郵：每天劇烈動三分鐘 降早死風險

《華盛頓郵報》引述一份新研究報告顯示，每天只要三分鐘「劇烈地動一動」，像跑著趕車、跑著上樓梯、追著孩子跑，就算平常沒有運動習慣，就能降低40％早死的風險。

韓國│現代集團前十月電動車銷歐 年增逾1成

歐洲汽車製造協會（ACEA）發布統計數據顯示，現代汽車集團電動車今年前十個月在歐銷量年增13.6％，為11萬9,153輛。截至10月底，現代汽車集團旗下現代汽車和起亞的電動汽車在歐洲累計銷量均突破20萬輛。

日本│岸信夫傳健康欠佳 不再參選眾議員

日媒報導，已故前首相安倍晉三的胞弟、63歲眾議員岸信夫，日前私下向相關人士透露，由於身體不好，將不出馬參選下屆眾議院選舉，意味他將退出政壇。日媒表示，他的接班人是31歲的長子岸信千世。

秘魯 │首位女總統 宣布新內閣成員

原任副總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）接替遭罷黜的卡斯蒂約（Pedro Castillo），成為秘魯首位女總統，10日宣布新內閣成員，19位閣員中有8位是女性。與此同時，街頭出現大批民眾示威，要求重新選舉。

烏克蘭│遭俄無人機攻擊 敖德薩居民無電可用

烏克蘭當局10日表示，俄羅斯利用伊朗製無人機攻擊2處能源設施後，南部港口城市敖德薩（Odesa）的所有非關鍵基礎設施都遭到斷電，周邊大片地區也受影響，多達150萬人無電可用。

澳洲│澳洲電信出岔 13萬客戶個資外洩

澳洲最大電信公司澳洲電信（Telstra）表示，由於內部錯誤的影響，導致13萬2,000名客戶資料外洩。澳洲電信擁有1,880萬個客戶帳戶，相當於澳大利亞四分之三的人口。公司表示，內部稽查發現，「數據庫錯置」導致客戶資料被公開。