12/9 China Scan 參與中國A股行情

瀋陽│反電信網路詐騙 開出首張罰單

瀋陽市公安局近日依照「反電信網路詐騙法」開出首張行政處罰罰單，這也是該法12月1日正式實施以來的首個行政處罰案件。瀋陽市公安局查明詐騙團夥透過實名綁定微信帳號進行詐騙，處以沒收違法所得、罰款人民幣5,000元的行政處罰。

天津│推動培育數位經濟人才方案

天津日前公布數位經濟領域技術技能人才培育專案實施方案，在職或擬從事數位經濟領域工作的各類從業人員、普通大學全日制畢業學年學生，均可參加培訓。天津計畫，到2030年底，培育數位經濟技術技能人才1萬人以上、數位經濟工程師5,000人以上、數位經濟卓越工程師1,000人以上。

廣東│廣州刺激經濟 發五大類消費券

廣州「羊城歡樂購‧冬日盛惠」8日啟動，廣州政府消費券前三輪不間斷發放。本次派發的消費券涵蓋輕茶餐飲、超市、電商、百貨、正餐住宿五大類，面值從人民幣10～100元不等。消費者每輪可領百貨、超市、電商、正餐住宿、輕餐茶飲等多種不同的消費券，最高可一輪一次性領取5張。

海南│旅遊市場回溫 三亞機票訂單暴增

隨著大陸疫情防控政策調整，海南島旅遊市場明顯回暖。攜程資料顯示，目的地為三亞的機票搜索量、酒店搜索量倍增。美團機票資料顯示，截至12月6日20時，三亞入港機票訂單量較5日增長340％，其中「長春－三亞」增長1,050％、「深圳－三亞」增長650％、「北京－三亞」增長540％。

安徽│多子女家庭公積金貸款買房 鬆綁

蕪湖市再放寬房貸規定。凡是二孩以上的多子女家庭在當地首次申請住房公積金貸款購買自住房者，貸款額度將可上調。其中，二孩家庭最高上調10％，三孩及以上家庭最高上調20％。新規自12月起上路，有效期兩年。

寧夏│推行生活垃圾分類 明年起上路

寧夏最新公布「固體廢物污染環境防治條例」，將自2023年1月1日起全面推行生活垃圾分類制度。根據條例，明年1月起，寧夏從事城市改建和住宅社區開發建設的單位，以及機場、碼頭、車站、公園、商場等公共設施管理單位，應配套建設生活垃圾分類收集設施。

香港│疫情解封 民眾積極存錢出國旅遊

全球科技支付公司Visa發表最新調查報告顯示，53％香港民眾表示會積極增加海外旅遊儲蓄或維持疫情前的旅遊預算，在相關檢疫或隔離措施解除後離港旅遊。60％有意於未來兩年出境旅遊的受訪者將日本列為首選，其次是大陸（27％）、台灣（23％）、韓國（18％）和泰國（14％）。