12/9 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國│貨運卡車罷運兩周 政府強硬要求復工

韓國政府對於已持續兩周的卡車司機集體罷運採取強硬態度，8日對貨運工會下達開工令。相關部門隨即要求1萬多名鋼鐵和石化業貨運司機復工。11月29日首次下達開工令時，已要求水泥業2,500名司機復工。

秘魯│前總統涉貪遭罷免 女副手宣示接任

涉及貪污的秘魯前總統卡斯提洛（Pedro Castillo）7日遭國會議員通過彈劾罷免，副總統博盧阿爾特（Dina Boluarte）隨即在國會宣誓就職，成為秘魯五年內第六任總統，也是秘魯首位女總統。卡斯提洛因試圖解散國會已遭逮捕，罪名是違反憲法秩序的叛亂罪。

美國│首領失業救濟周增4千人 符合預期

美國勞工部公布，截至12月3日止當周，首次申請失業救濟人數周增加4,000人，達23萬人，按符合市場預期；顯示美國就業市場依然緊俏。上周首次申領失業救濟人數4周均值為23萬人，周增1,000人。

英國│財政大臣9日會能源業者 討論暴利稅

消息人士透露，英國財政大臣杭特（Jeremy Hunt）預計9日與十多家北海石油和天然氣公司高階主管會面，討論暴利稅議題，與會的能源業者包括殼牌與英國石油。杭特11月宣布，油氣公司的暴利稅稅率從25％調高至35％。

英國│哈利、梅根網飛紀錄片 吐槽英國王室

英國哈利王子與妻子梅根的紀錄片8日將於網飛播映，恐令王室再度面臨新的批評聲浪。哈利在預告片裡表示，王室有人私下和記者透露其他成員私事，並將此稱為「骯髒遊戲」（dirty game）。據傳查理三世國王與威廉王儲已做好駁斥片中不實說法的準備。此紀錄片共六集，周四先上映三集。

歐盟│德、法挺克羅埃西亞等加入申根 奧地利持反對立場

德國與法國內政部長8日表態支持克羅埃西亞、羅馬尼亞與保加利亞加入歐盟申根公約會員國，但奧地利則抱持反對意見。法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）表示，法國認為三國做了非常大的努力，沒有理由反對。

俄羅斯│侵烏受挫 普丁暫無二度軍事動員

俄羅斯侵烏九個多月損兵折將，攻勢停滯不前，總統普丁7日坦承可能會在烏克蘭長期作戰，不過目前暫無二度進行軍事動員的必要。普丁說核戰風險升高，但他強調俄國沒有發瘋，不會貿然動用核武。