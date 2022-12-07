12/8 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本│貿易赤字超預期 明年經濟恐衰退

凱投宏觀日本經濟學家席里安（Marcel Thieliant）近日接受CNBC訪問時表示，「日本經濟可能在明年陷入衰退」，主因是出口成長持續減速。日本10月貿易赤字150億美元超乎預期，因為出口額年增25.3％，小於9月的28.9％，反觀進口額年增幅擴大至53.5％。日本政府預計8日公布第三季經濟成長率，外界預期年率季減1.1％。

韓國│刪補貼 電動車銷售成長減速

研究機構Fitch Solutions近日在報告中指出，由於保守政府計劃刪減支出減少補貼，韓國2023年電動客車銷售估僅成長29.4％至14萬台，遠低於2022年預估的增幅61.7％。自明年起，韓國電動客車銷售估年均成長21.2％，一直到2031年底達到約60萬輛年銷量。

美國│喬治亞州參議員決選 民主黨多1席

喬治亞州參議員決選結果6日揭曉，民主黨籍現任參議員華諾克（Raphael Warnock）擊敗前總統川普支持的共和黨對手沃克（Herschel Walker），幫助民主黨拿到參院第51席、比選前多了1席，超越共和黨的49席。兩人11月期中選舉得票率皆未過半，依規定於12月6日決選分高下。

美國│逾170萬輛本田休旅車恐召回

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）接獲多起舉報，稱本田休旅車在高速行駛時發生失去動力的情況，NHTSA正著手調查是否應召回逾170萬輛本田休旅車。NHTSA的調查涵蓋在2018年至2022年出廠的172萬輛CR-V和HR-V。

美國│摩根士丹利裁員2％

摩根士丹利繼第三季招募將近3,200名新血後，外媒引述消息人士指出，該公司6日宣布裁員2％，在整體8.15萬名員工中約有1,600受到影響。摩根士丹利執行長高曼（James Gorman）日前表示，公司可能「微幅」精減人事。

歐元區│Q3經濟保成長 Q4陷緊縮

歐元區第三季經濟成長優於預期，但專家預估第四季和明年第一季將陷入緊縮。歐盟統計局（Eurostat）7日公布，歐元區第三季國內生產毛額（GDP）終值季增0.3％，優於初值的季增0.2％，但遠遜於第二季的季增0.8％。

法國│空巴今年交貨量 達標無望

空中巴士先前定下今年交貨量700架的目標，但近日表示「營運環境複雜」，且上游供應鏈恐怕還要再過六個月才會恢復正常，導致今年交貨量無法達標。空巴與對手波音向來在年度交貨量上激烈較勁，但疫情爆發以來航空業受創慘重。業界預期波音今年交貨量僅471架。