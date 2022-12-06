12/7 China Scan 參與中國A股行情

新疆｜優化電源配置 啟動電力援疆

新疆發改委日前和相關省市及企業協商溝通，發掘電量外送潛力，優化境內電源配置，順利啟動電力援疆（即新疆以略低於各省市上網電價的標準，把電力輸送至各地）電量外送政府間合作工作，並且與上海、重慶、浙江等11個省市簽約。

四川｜推進成都三城三都建設

四川省商務廳近日起草意見稿指出，推進成都三城三都建設，完善「買全球、賣全球」能力體系，以德陽、眉山、資陽為重點做強成都都市圈消費副中心，並且每年支持建設十個消費強縣，展開縣域商業提升行動。

貴州｜發現6億年前海綿動物

貴州習水國家級自然保護區近日發現岩石邊長出了一叢叢淺褐色、鹿角狀的物體，經辨認，就是非常原始的多細胞稀有動物「淡水海綿」。目前研究認為，海綿起源於6億多年前，能主動攝取並消化較大的有機顆粒，以此獲得生長所需的物質和能量。

香港｜俄藝術家貓塗鴉 13天後遭清除

俄羅斯塗鴉藝術家Vladimir Boldyrev在11月於汀九橋橋墩繪畫大型貓塗鴉，成為香港新的打卡景點，不過該作品在13天後已被清除，負責該路段的三號幹線公司表示，為顧及公眾安全所以清理。此前該藝術家也在大帽山石屋壁創作貓塗鴉，隨後同樣被清理。

浙江｜防疫放寬 連花清瘟膠囊賣斷貨

隨著大陸多個省市優化調整防疫措施，日常藥品連花清瘟膠囊等造成搶購潮，部分地方出現賣斷貨的現象。為此，浙江杭州、諸暨、金華等市場監督管理部門呼籲理性購買並公布告誡書，不得囤積居奇、哄抬物價、牟取暴利以及散布漲價謠言。

上海｜速食店垃圾 開辦試點回收

對時間規劃緊湊大城市上海的民眾來說，連鎖速食餐廳是覓食的好選擇之一，但也因此產生龐大垃圾。上海近日對此啟動連鎖餐飲企業可回收物資源化利用試點，將速食店常見的乾垃圾投入不同的末端處置通道循環利用，避免只透過焚燒處理破壞環境生態。

天津｜世足賽熱 偵破跨省網路賭球

卡達世界盃足球賽正如火如荼進行中，但許多非法賭局也同時展開，天津近期偵破一起網路賭球案，嫌疑人透過微信群招攬賭客參與，跨省累計投注金額達人民幣（下同）1,000多萬元，非法獲利數十萬元，成為天津在卡達世界盃開賽以來首起偵破的跨省賭球案。