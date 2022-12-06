12/7 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本│兩人以上家庭平均消費支出 連七月增加

總務省6日公布，10月兩人以上家庭平均消費支出為29萬8,006日圓（約台幣67,856元），年增5.7％，連續七個月增加。剔除物價變動因素後，年增1.2％，連續五個月增加。主因是新冠疫情趨於平穩，政府補貼國旅也帶動餐飲和旅遊相關消費。

韓國│SK會長崔泰源離婚 支付贍養費16億

SK集團會長崔泰源與南韓前總統盧泰愚長女盧素英正式離婚，結束34年婚姻。盧素英取得31萬股SK控股股票做為贍養費，價值665億韓元（約台幣16.85億元），成為第四大股東。2015年，崔泰源公開將與盧素英離婚，並承認自己有婚外子女。

菲律賓│糧價攀高 上月通膨衝14年高點

受到糧食價格攀高影響，菲律賓11月通膨升抵14年高點，年增8.0％。菲國央行訂於本月15日召開決策會議，眼見物價加速上漲，升息0.5個百分點的機率升高。

美國│Time風雲人物 習近平、澤倫斯基獲提名

《時代雜誌》（Time）7日將公布2022年度風雲人物，入選名單包括去年風雲人物、全球首富穆斯克。另外，中國國家主席習近平、烏克蘭總統澤倫斯基、和美國財長葉倫等都在被提名的名單之中。

美國│裁員風暴 百事公司大砍數百個北美職位

《華爾街日報》引述消息人士稱，全球第二大軟性飲集團百事公司（PepsiCo）計劃裁減數百個北美職位。食品與飲料業務單位均受裁員影響，但飲料部門較嚴重。這顯示美國企業裁員風潮正從科技與媒體等領域擴散至其他產業。

德國│DAX指數40大成份股 保時捷取代Puma

德意志交易所5日宣布，從19日開始，保時捷取代Puma成DAX指數40大成份股，Puma被轉移至為追蹤德國50大企業的MDAX指數。交易所表示指數成份股按照自由流通市值，每三個月進行調整，下次調整是明年3月3日。

澳洲│央行升息1碼至3.1％

澳洲央行6日宣布升息1碼至3.1％，創2012年11月來新高，符合市場預期。這是今年5月開始升息後，連續八次升息，累計調升3個百分點，為1989年來全年升息幅度最快速紀錄。央行預期年底前通膨率會升至約8％。