12/6 China Scan 參與中國A股行情

黑龍江｜五年拚增產1,000萬噸糧食

全球糧食供應愈來愈緊缺的背景下，大陸產糧大省黑龍江提出新目標，預計用約五年的時間再增產1,000萬噸糧食，維持大陸當前「北糧南運」模式。在過去十年，黑龍江累計貢獻1.47兆斤糧食，規模居大陸省市首位，未來預計透過土地規模化模式，進而用機械化、標準化來達成增糧目標。

北京｜江澤民遺體火化 湧瞻仰人潮

大陸國家主席習近平等黨政高層5日上午到解放軍總醫院為已故大陸前領導人江澤民送別，並護送江澤民遺體到八寶山革命公墓火化。北京公安從5日清晨6時30分就開始進行交通管制，街上擠滿通勤民眾與瞻仰人潮。

天津｜鼓勵翻修舊廠房 擴建體育場地

最新公布的「天津市全民健身條例」將自2023年元旦起上路。「條例」規定，建設或擴建居民日常健身的配套體育場地設施，鼓勵充分、合理利用舊廠房、倉庫、老舊商業設施等閒置資源，作為民眾日常健身的體育場地，同時依規定向公眾免費或者低價開放。

河南｜產銷遇難題 推以購代扶

河南省部分地區出現蔬菜等農產品銷售難題，農民擔心農作收入恐受影響，部分甚至放棄採收。河南銀保監局指出，除了集中採購白菜、蘿蔔、馬鈴薯等作物，另向省內主要銀行保險機構發出愛心助農惠農倡議，「以購代扶」促進蔬菜銷售。

陝西｜陝財投再下一城 收購永安保險

陝西地方國資陝財投近期日前完成對於原由復星控股的永安保險收購案，成為該機構最大股東，這是陝財投成立四年後出資支持的第八家金融機構，也是第四筆逾人民幣10億元的投資，完成銀行、證券、保險、資管等多面向的布局。陝財投表示，將持續加大對於金融機構的支撐。

安徽｜多子女家庭公積金購房 有優惠

蕪湖市公積金中心5日公布新規指出，當地多子女家庭（含二孩及以上），在蕪湖首次申請住房公積金貸款購買普通自住住房，即可在原享受貸款額度基礎上浮。其中，二孩家庭最高上調10％，三孩及以上家庭，最高可上調至20％。

香港｜高管、職員工作滿意度落差增大

體驗管理平台Qualtrics最新研究顯示，香港企業的高級管理人員和行政人員的工作滿意度比中下級員工高。Qualtrics表示，由於香港正遭遇人才短缺與預期2023年經濟下滑的隱憂，其中的差距將影響企業在人才挽留、吸引及發展的能力。