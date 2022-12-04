12/5 Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國｜今年出口不及去年 恐難再締新猷

產業通商資源部4日發布統計資料顯示，今年前11個月，半導體、船舶、汽車等15大出口品累計出口額為4,906億美元、年增僅7.6％。今年全年預料無法超越去年締造的歷史新高6,445億美元。半導體前11月出口額1,202億美元、年增4.3％，遠低於去年的28.4％。

韓國｜男女薪資差逾3成 OECD成員國居首

經合組織（OECD）近期發布的統計數據顯示，2021年南韓男女薪資差距高達31.1％，在39個OECD成員國中居首，連續26年都沒有改善。有人主張這是因為不同工不同酬，然而，英國科學雜誌《自然·人類行為》上月24日在官網發佈的報告顯示，同一職務的韓國男女薪資差距高達18.8％，在15個主要國家中排名第二。

日本｜新版《航空法》實施 允許無人機飛行住宅區上空

日本5日將實施新版《航空法》，允許城區和住宅區等有人地帶上空，小型無人機在非目視情況下自動飛行。等到明年3月左右，在住宅較少的地區，將可以用無人機高效配送零星日用品。無人機運用分為四個等級，此次即將解禁的4級，允許在住宅區上空等自動飛行。

德國｜政經攪局 蕭茲支持率掉至51％

本周是德國總理蕭茲（Olaf Scholz）上任一周年，由於俄烏戰火延燒、經濟危機快速升高再加上和國內外夥伴關係都不愉快，蕭茲難有表現。由於各種危機都未消失，蕭茲的支持率大幅下降。11月底公布的民調結果顯示，蕭茲支持率為51％，遠低於3月時的73％。

印尼｜東爪哇省火山噴發 升至最高警戒

東爪哇省（East Java）塞梅魯火山（Semeru）4日噴發，向空中噴出1.5公里高的火山灰柱，印尼當局將警戒狀態升高到最高級別。由於有熔岩流風險，印尼國家災害應變總署（BNPB）警告居民勿在距離噴發中心5公里的範圍內進行任何活動，並與河邊保持500公尺的距離。

南非｜陷農場門醜聞 總統拉瑪佛沙無意下台

捲入「農場門」醜聞面臨罷免威脅的南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）3日透過發言人表示無意下台，並將持續在政治和司法上奮鬥。拉瑪佛沙因涉嫌掩蓋自家農場2020年2月遭竊58萬美元現金，被質疑錢從哪裡來，愈來愈多人施壓，要求他辭職。拉瑪佛沙表示，這筆錢是一名蘇丹公民購買農場野牛的款項。

烏克蘭 ｜澤倫斯基：G7、澳設俄油上限 無助阻戰

烏克蘭總統澤倫斯基表示，儘管西方國家同意針對俄羅斯石油設定每桶60美元價格上限，但這項措施對莫斯科來說「並不嚴重」，也無助阻止俄羅斯在烏克蘭發動戰爭。七大工業國集團（G7）和澳洲2日達成協議後，歐洲聯盟（EU）現在也準備批准俄油價格上限。該措施旨在減少俄羅斯出售石油的收入，同時防止全球油價飆升。