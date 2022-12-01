12/2 China Scan 參與中國A股行情

四川｜傳統製茶技藝 列非物質文化遺產

「中國傳統製茶技藝及其相關習俗」在摩洛哥召開的聯合國教科文組織會議上通過評審，列入人類非物質文化遺產代表作名錄。四川製茶已有3,000多年歷史，為「茶馬古道」的起點，包括四川南路邊茶製作技藝和蒙山茶傳統製作技藝等。

天津｜中國創新創業大賽 聚焦綠色低碳領域

第11屆中國創新創業大賽新能源、新能源汽車、節能環保全國賽11月30日正式開賽，本次賽事聚焦綠色低碳領域，入圍參賽企業共279家。天津市科學技術局表示，過去有140餘個優秀項目在全國賽獲獎，獲得融資額超過人民幣20億元。

江蘇｜方文山跨界巡展亮相南京

華語流行音樂作詞人方文山近日將百餘組全新作品帶至南京寶龍藝術中心，舉辦個人巡展，呈現方文山從事音樂創作20餘年的藝術探索之路，包括書法、陶瓷、雕塑、琺瑯、印刷木雕和裝置藝術等，共有歌詞裝置系列、龐克貓PUNKCAT等作品。

廣東｜單機容量最大海上風電專案開始發電

揭陽神泉二期350MW（兆瓦）海上風電增容項目1日完成首台機組併網發電，業內認為，首台機組併網發電意味著粵東海上風電基地建設邁入新階段。該項目為大陸首個開工建設的單機容量10MW以上風電項目，也是廣東單機容量最大的海上風電項目。

北京｜將建構燃料電池汽車標準體系

北京市政府提出，2022至2024年，依據燃料電池汽車產業發展實際和需求，制修訂燃料電池汽車相關行業領域的標準，補充和完善標準體系。到2025年，建構完善的兼具先進性、適用性和實效性的燃料電池汽車標準體系，有效指導北京燃料電池汽車的技術創新和產業發展。

河北｜首座無人收費站 石家莊啟用

河北省第一座無人值守收費站日前在省會石家莊正式上線，石家莊西收費站運行方式是由司機駛入收費站進入感應區域後，顯示螢幕會顯示出車輛識別資訊，按下按鈕取得CPC卡，欄桿將自動抬杆放行，再通過行動支付掃碼、領取發票，車輛即可駛出。

澳門｜11月博彩收入年減56％ 持續探底

澳門博彩監察協調局1日公布，11月份博彩收入較年減56％至30億澳門幣。累計今年前個11月博彩收入為387億澳門幣，遠低於疫情前2019年同期。大陸嚴格的防疫政策和旅行限制，讓賭客不得其門而入，今年澳門博彩收入估創最低紀錄。