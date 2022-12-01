12/2 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜華納入主後首見 CNN裁員、縮編付費撰稿人

媒體報導，有線電視新聞網（CNN）執行長Chris Licht在30日向員工發出備忘錄，表示正裁減員工和付費撰稿人，受影響人員1日會接到詳細的通知。這是華納兄弟探索從AT&T手中收購CNN後的最新一次重組。但CNN未立即評論此事。

美國｜平均物價調查 紐約、新加坡成本最高

經濟學人智庫（EIU）公布全球生活成本報告，烏克蘭戰爭、西方對俄羅斯的制裁以及中國的防疫清零政策造成供應鏈問題，加上利率上升和匯率變動，導致全球生活成本危機。今年調查涵蓋的172個城市平均物價漲幅，是20年以來最強水平。紐約和新加坡並列全球生活成本最高的城市；去年居首的以色列特拉維夫跌至第三，香港和洛杉磯並列第四。

歐元區｜10月失業率下跌至6.5％ 優於預期

歐盟統計局1日公布，10月失業率從9月的6.6％下跌至6.5％，優於市場預估的6.6％，失業人數為1,087萬人。雖然歐洲經濟面臨衰退風險，但數據顯示其勞動市場仍具韌性。其中25歲以下失業率，從9月的15.2％降至15％。

瑞典｜H&M撙節 全球裁員1,500人

快時尚品牌H&M在11月30日宣布全球裁員約1,500人，占員工總數近1％，做為其降低經營與管理成本的計畫一部份。執行長Helena Helmersson說，全球零售業面對高通膨和消費需求持續疲弱等壓力，因此H&M正檢視公司組織以降低成本。

英國｜11月房價月跌1.4％ 比預期慘

房貸公司Nationwide公布11月英國房價月跌1.4％，超過市場預估的月跌0.3％，為2020年6月來最大月跌幅，跌幅也超過10月的0.9％。跟去年同期相較，11月房價年增4.4％，低於10月的年增7.2％，顯示房市降溫速度加快。

韓國｜貨運罷工7天 水泥、鋼鐵行業等損失410億

產業通商資源部1日表示，貨運工會罷工七天已造成水泥、鋼鐵、汽車、汽油行業共計約1.6兆韓元（約台幣410億元）的損失。石油化工企業的出貨規模僅為平時的10％～30％，出貨全面暫停的部分企業已開始考慮減產。鋼鐵業雖在罷工開始前採取先行出貨等措施，但若出貨量腰斬的局面長期持續，遲早面臨產量調整。

韓國 ｜半導體低迷 上月出口年跌14％

11月出口年跌14％，至519.1億美元，跌幅創2020年5月以來最大，不僅高出10月的5.7％，亦超過預期的11％，因以中國為首的主要市場出現全球需求降溫，以及半導體行業低迷。其中，對中國出口跌25.5％，為連續第六個月下降，也是自2009年5月以來的十多年間最差單月表現。