12/1 China Scan 參與中國A股行情

浙江｜雲計算數據中心正式開服

浙江雲計算數據中心30日正式開服，該中心位於杭鋼半山基地，由杭鋼集團與阿里巴巴集團聯合建設，總投資人民幣158億元，總用地面積約310畝，將為電商、金融、物流、雲端計算大數據及各類互聯網增值服務提供基礎設施平台，為工業互聯網、智慧製造、智慧城市等項目提供基礎算力保證。

福建｜建設100個「海峽零工市場」

近年隨著新經濟業態的興起，靈活就業已經成為求職者、創業者的重要職業選擇，成為群眾保就業、增收入的重要管道。為了滿足新業態新用工方式需求，助推「零工經濟」，福建計劃建設100個「海峽零工市場」，零工市場用工形式包括零散用工、靈活用工、臨時用工。

陝西｜今年前三季 42萬農民工返鄉創業

44歲的預製菜業者陳勇返鄉創業五年，入選陝西全省首批百名農民工返鄉入鄉創業能人。陝西近日公布，截至第三季末，全省類似陳勇這樣的返鄉創業農民工已達到42萬人，每10個縣域外就業的農民工中，就有一人選擇返鄉創業。

新疆｜如期採收 棉花機採率突破80％

新疆農業農村廳日前表示，全區棉花收穫工作大致結束，棉花機採率突破80％，棉花生產全程機械化率達到94％，按年進一步提高。近期新疆各級農業部門克服疫情影響，統籌農機具調配，打通採收環節難關，確保棉花如期採收。

重慶｜西渝高鐵 安康至重慶段開工

連接西安至重慶的西渝高鐵，安康至重慶段29日開工建設，西渝高鐵全長739公里，設計時速350公里，分西安至安康、安康至重慶兩段建設。作為大陸「八縱八橫」高鐵網重要部分，西渝高鐵將加快西部建設，沿線將設11座車站，與鄭渝高鐵連接線同步開建。

上海｜結婚登記 開放全市通辦

上海市民政局公布，自12月1日起，將全面實施婚姻登記全市通辦。當事人雙方是大陸居民，且雙方或一方擁有上海戶籍，即可在市內任一區級婚姻登記機關辦理結婚或離婚登記。過往該市實施的方式，是到一方當事人常住戶口所在地的婚姻登記機關辦理的規定。

香港｜港大三系 聯開人工智慧碩士課程

香港大學數學系、統計及精算學系和計算機科學系三系，聯合開辦「人工智能理科碩士」課程，從數學、統計學和資訊科技學角度切入，教授AI相關理論，因應AI人才需求大幅增長，培育具備理論知識、編程技巧以及實戰經驗的新一代AI技術革新者。