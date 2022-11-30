12/1 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜房貸固定利率連跌三周

美國抵押貸款銀行協會（MBA）30日公布，上周30年期房貸固定利率，由前周的6.67％滑落至6.649％，連跌三周，這一個月來從逾7％的高點，跌掉逾0.5個百分點。但同時間房貸申請量不增反減，較前周下滑0.8％。

美國｜SIA示警 晶片設計收入市占萎縮

美國半導體產業協會（SIA）與波士頓顧問集團示警，近年美國晶片設計收入市占萎縮，由2015年的逾五成降至2021年的46％，到了2030年恐跌至36％。SIA呼籲政府在2030年前對半導體設計與研發投資200至300億美元，以維持美國的領導優勢。

美國｜11月民間新增就業12.7萬人 低預期

人力資源巨頭ADP周三（30日）公布俗稱「小非農」的就業報告，美國11月民間部門就業人口新增12.7萬，不及預估的19萬，更遠低於10月的23.9萬，總就業人口創今年1月來新低，顯示長久緊俏的美國就業市場正流失動能。

克羅埃西亞｜通過自個歐元計價預算案

克羅埃西亞明年1月1日將加入歐元區，該國29日通過首個以歐元計價的預算案，目標是在2023年經濟預估成長0.7％的前提下，總體赤字達到國內生產毛額（GDP）的2.3％。該預算案在議會以77票同意、50票反對獲得通過。

新加坡｜淡馬錫檢查投資FTX損失問題

副總理兼財長黃循財30日表示，主權基金淡馬錫控股已開展內部檢查有關於投資已破產加密幣交易所FTX，導致其要沖銷2.75億美元投資損失的問題。他強調相關損失不代表金淡馬錫的監管系統失效，因為投資是不可能沒有風險的。

韓國｜貨運罷工第二輪談判破裂 政府勒令復工

國土交通部和貨運工會30日就貨物安全運費制度等問題進行第二輪談判，但雙方仍未能縮小意見分歧，談判僅進行40分鐘就破裂。國土交通部已向350名罷運司機送達開工命令書，貨輸司機須在次日之前返回工作崗位，違者將面臨停止營運、吊銷執照等行政處罰，甚至被處以3年以下有期徒刑、3,000萬韓元（約台幣77萬元）以下罰金等刑事處罰。

泰國｜升息1碼 盼能有效打擊通膨

泰國央行30日宣布基準利率調升1碼至1.25％，盼能有效打擊通膨。今年以來全球通膨升溫促使各國央行接連升息，泰國央行也在8月宣布近四年來首度升息，但至今通膨依舊偏高。泰國消費者物價指數（CPI）在10月年增5.98％，高於央行設定的1％至3％目標範圍。