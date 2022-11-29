11/30 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本｜豐田10月全球產量77.1萬台 超標

豐田汽車10月全球產量年增23％至77.1萬台，超越公司下修後的75萬台目標，是連續第三個月產量超越目標。然而，10月全球產量低於9月的88.7萬台，反映豐田尚未完全化解上游供應鏈問題，因為大陸疫情造成各地封控影響汽車產業上游供貨。豐田國內產量在10月年增34％，海外產量年增20％。

日本｜10月失業率2.6％ 高於預期

日本總務省29日公布10月失業率維持在9月的2.6％，高於市場預期的2.5％，但失業人口跌破180萬人大關，是連續第16個月下滑。總務省表示10月就業人口超過6,700萬人，較去年同期增加50萬人，主因是旅館及餐飲業在疫情過後再度擴大人力規模。在消費需求方面，10月整體零售額年增4.3％，大型零售商銷售年增4.1％。

印度｜12月1日發行首批個人數位盧比

印度央行29日宣布將在12月1日發行首批個人數位盧比進行測試。第一階段測試將有四家銀行率先參與，發行對象限定孟買、新德里、班加羅爾、布巴尼斯瓦爾等四大城市的特定用戶及商家，隨後再加入另外四家銀行參與測試，屆時發行地區再延伸到其他九座城市。

歐元區｜11月經濟信心指數 2月以來首度成長

歐盟執委會29日公布，追蹤歐元區企業及消費者信心的經濟信心指數在11月達到93.7點，高於10月的92.7點，是今年2月以來首度成長，主要是受到消費者信心成長推動，彌補工業信心下滑。其他諸如服務業、零售業、營造業的企業信心指數在11月大多持平。在歐元區主要經濟體當中，德國、義大利經濟信心指數在11月成長，法國、西班牙下滑。

美國｜穆斯克發文 怒批蘋果揚言下架推特

身為推特與特斯拉執行長的穆斯克（Elon Musk）周一在推特發文怒批蘋果，指控這家iPhone廠商揚言要在應用程式商店App Store下架推特，卻未明確告知原因。穆斯克還提到蘋果已經停止在推特上發布廣告。穆斯克指出，蘋果正針對內容審核（content moderation）要求施壓推特。

愛爾蘭｜對Meta開罰2.7億歐元 因個資外洩

愛爾蘭資料保護委員會稍早宣布對臉書母公司Meta開罰2.7億歐元（約2.8億美元），原因是2019年臉書被駭造成超過5億名用戶個資外洩。自從去年秋天以來，愛爾蘭隱私權主管機關已對Meta四度開罰，累計罰金高達9.1億歐元，其中包括今年9月裁定的4.1億歐元罰款，原因是臉書旗下社交媒體Instagram對兒童個資處理不當。

德國｜11月CPI年增10％ 低於市場預估

11月消費者物價指數（CPI）年增10％，低於市場預估的年增10.6％，從10月創逾70年最高增幅的年增10.4％拉回。其中，11月食物與能源價格各年增21％和38.4％，仍是刺激通膨的主因。若跟10月相較，11月CPI月跌0.5％。