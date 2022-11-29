11/30 China Scan 參與中國A股行情

河北｜寒流來襲 下探-30度極端低溫

大陸各地受到寒流影響，氣溫明顯下降，河北省氣象台發布寒流黃色預警信號，預計29、30日當地最低溫將下降10～14度，局部低溫甚至將跌到攝氏零下30度的極端低溫。為了確保農作物安全過冬，專家正深入田間，為農民提供技術指導。

上海｜浦東孵化企業數量 大躍進

上海浦東已成為大陸創業孵化主要動能，浦東近日公布，截至2021年底，區內共有創新型孵化器175家、科技企業加速器4家、大企業開放創新中心34家。累計擁有4,389家孵化企業，整體年度營業收入人民幣231.7億元，年增19％。

天津｜推升房市買氣 購房可增加積分

為推動房市買氣，天津近日公布調整居住證積分指標分值，自2023年1月1日起，買新房最多一次性加30分。原本天津居住證積分多為在當地住房每年增加10～15積分，如今則增加買新房加分措施，按區域加分15～30分區間。

湖北｜武漢大學技轉 費用衝人民幣1.5億

隨州湖北星新材料公司，近日與武漢大學科研團隊簽訂人民幣1.5億元技術轉讓費，攜手開展矽碳負極材料項目技術合作。湖北技術交易所所長陳漢梅表示，這次科技成果轉化，創造了湖北省大學院所單筆技術轉讓交易的最高紀錄。

廣東｜推動數幣＋稅收 可用數位錢包繳稅

大陸稅務總局廣東省稅務局和工商銀行廣東省分行29日表示，正致力於打造「數幣＋稅收」服務模式，並於11月25日在廣州成功完成首筆透過電子稅務局管道的數位人民幣繳稅業務，逐步建成多通路，支持營運機構數位人民幣錢包支付稅費款的應用。

福建｜東山縣打造無障礙旅遊海島

大陸十大美麗海島之一的漳州市東山縣作為著名旅遊城市，正投入建設無障礙旅遊海島。計劃以新新帝景小區為中心，打造周邊無障礙10分鐘生活圈，包括無障礙公廁、電梯、通道和出入口等建設，並將推出「無礙智導」應用程式，提供無障礙便捷資訊。

香港｜信貸新制上路 CRP平台正式運作

香港信貸新制上路，「信貸資料平台」（CRP）日前正式運作，包括諾華誠信、壹賬通金融科技、環聯資訊為三家正式獲選為新模式的服務機構。以往環聯資訊是香港唯一的消費者信貸資料機構，但當前香港金管局引入多間個人信貸資料庫（MCRA）模式，讓信貸機構有更多的選擇。