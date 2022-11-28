11/29 China Scan 參與中國A股行情

北京｜疫情防控 近三成外送騎手被封控

北京市商務局指出，北京疫情防控正處於關鍵時期，居民生活物資線上需求持續增長。從每日訂單看，較疫情前每日300萬單增長約10％～20％。同時，受疫情影響，部分超市和前置倉涉疫臨時關停，近三成騎手被封控，外出接單配送受到一定限制，在崗騎手日均配送量較日常增長近80％。

天津｜發展綠能租賃報捷 資產餘額大增

天津發展綠能租賃領域，當前已成為大陸重點的綠色能源租賃中心，據統計，天津在今年前三季綠色租賃資產餘額近人民幣（下同）4,000億元。在今年前10個月，天津市融資租賃公司也發行14檔綠色債券，總規模逾100億元，包括大陸首單融資租賃綠色債券、首批碳中和債券。

香港｜車牌拍賣總成交逾207萬港幣

香港運輸署近日拍賣330個車輛登記號碼，共售出281個車輛登記號碼，其中號碼「FV 9」成交21萬港幣，成為當天拍賣最高價，超越有連號的「VV 899」（7.4萬港幣）、「RK 666」（6.6萬港幣）、「RV 66」（3.9萬港幣）、「EE 448」（3.4萬港幣），整個拍賣總成交規模為207.3萬港幣。

江西｜贛南臍橙品牌價值 稱冠大陸水果類

近年來，江西贛州加快推進臍橙產業高品質發展。目前，贛南臍橙種植面積穩居世界第一、年產量世界第三。2022年，贛南臍橙品牌價值人民幣686.37億元，位居大陸區域品牌（地理標誌產品）水果類第一，達到品牌價值八連霸。

甘肅｜神舟十五號載人飛船 今晚發射

神舟十五號載人飛船將於11月29日23時08分發射。此次任務是中國載人航天工程今年的第六次飛行任務，也是空間站建造階段最後一次飛行任務，航天員乘組將在軌工作生活6個月，任務主要目的為驗證空間站支持乘組輪換能力，實現航天員乘組首次在軌輪換等。

廣西｜機器人化身大廚 料理平價快餐

南寧近日開幕第一家「機器人餐廳」，店內共有7個機器人化身大廚，為民眾料理快餐，工作人員僅負責將分裝好的食材包放上機器，並在料理後負責裝盤出餐即可。菜單價格也十分親民，每人平均消費僅約人民幣15～20元。

海南｜雨林精靈時裝秀 黎族苗族服飾登場

錦·無界2022雨林精靈時裝秀近日在五指山市舉行，現場以全實景秀場打造沉浸式體驗，將伸展台的舞台設計融合到熱帶雨林美景中，並將觀眾座位包裹在草木間。現場不僅有黎族苗族服飾展示，設計師還將傳統文化融入服飾設計中，演藝民族時尚。