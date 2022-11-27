11/28 Global Scan 掌握全球投資脈動

北韓│金正恩次女 兩度露面

韓聯社27日報導，北韓領導人金正恩次女金主愛（譯音）再次亮相。日前金正恩與本月18日成功試射「火星-17」型洲際導彈做出貢獻的工作人員合影，其女一同入鏡。南韓國情院認為，金正恩攜女亮相，可能是為展現其將保障下一代安全的決心。

日本│岸田內閣支持率33％ 創低

共同社周末實施的全國電話民調結果顯示，由於不到一個月內撤換三名閣員，岸田內閣支持率較上個月下滑4.5個百分點，為33.1％，創去年10月內閣組成以來新低。不支持率為51.6％，是自組閣以來首次升破50％。

澳洲│維州議會選舉 工黨席次過半

維多利亞州（Victoria）選舉27日初步開票結果顯示，執政八年的工黨取得議會過半席次料將連任。目前開出的67％選票，工黨贏得下議院49席，超過單獨執政所需的45席。自由黨─國家黨聯盟則取得24席。維州下議院總共88席。

烏克蘭│基輔降大雪 電力、暖氣不夠用

烏克蘭首都基輔數以百萬計居民仍無足夠電力和暖氣可用之際，27日預計將降下大雪，全天氣溫降至攝氏零度以下。烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）表示，電力生產商只夠應付四分之三的需求，因此全國各地必須限電和停電。

法國│馬克宏本周訪美 12/1會拜登

總統馬克宏（Emmanuel Macron）本周將訪問美國，並於12月1日與美國總統拜登會談。儘管此行旨在凸顯法美友誼，但美國的「通膨削減法案」將成這次會談棘手議題。歐洲方面表示，美國這項大規模補貼國內製造業方案，可能對歐洲產業帶來致命打擊。

美國│推特每日註冊數 逾200萬

推特（Twitter）執行長穆斯克發表推文表示，截至11月16日的七日內，每日平均新註冊帳戶超過200萬個，較去年同期上升66％。預計在12至18個月內，推特每月活躍用戶將超過10億。

委內瑞拉│朝野達共識 解凍海外資金

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府和反對派達成共識，同意從超過200億美元的凍結海外資金取出30億美元用於國內建設，以因應該國人道危機，解除雙方長達15個月的僵局。美國則以恢復雪佛龍（Chevron）在委內瑞拉的石油開採業務作為回應。