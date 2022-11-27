11/2８ China Scan 參與中國A股行情

遼寧｜瀋陽農商行領頭組遼寧農商行

瀋陽農村商業銀行與省內30家農信聯社組建遼寧省農村商業銀行，由遼寧省農村商業銀行籌建工作小組專職專責推進組建該銀行具體工作，包括但不限於聘請仲介機構開展清產核資和資產評估、處置淨資產等工作，以及辦理遼寧省農商銀行組建相關的其他事項。

上海｜馬拉松時隔兩年鳴槍開跑

2022年上海馬拉松27日上午7時鳴槍開跑，經過精彩激烈的角逐，男女冠軍終於出爐。楊紹輝以2小時16分04秒奪得男子組冠軍，張德順以2小時28分17秒奪得女子組冠軍。這是上海馬拉松時隔兩年回歸，參賽者熱情不減，共吸引18,000人參加。

福建｜海峽兩岸食交會 50多家台企入駐

第六屆海峽兩岸食品交易會暨泉州優品美食專場活動近日在大陸食品工業強市福建晉江開幕，線上食交會也同期舉行。本屆食交會吸引兩岸食品業界以及海上絲綢之路沿線國家和地區的1,000多家企業報名參展，並集結50多家台資企業入駐。

江蘇｜連雲港車輛出口再攀峰

連雲港26日裝船出口第20萬輛汽車，再次刷新該港年度車輛出口歷史紀錄。未來，連雲港將按照「融入長三角發展、做足隴海線文章、打造標桿和示範」的指示，全面完善通關便利、設備升級、工藝優化等方面措施，打造區域性滾裝件雜貨進出口集散中心。

浙江｜杭州試管嬰兒可報銷

杭州自明年起推出新規，參加杭州市商業補充醫療保險「西湖益聯保」，並於2023年度實施輔助生育的參保市民，將可獲得最高人民幣（下同）3,000元的報銷，且胚胎培養和胚胎移植等輔助生殖技術，本次皆納入醫療保險報銷政策。

香港｜Q-Train啟用 六大設施升級

香港地鐵新購入的Q-Train列車於27日啟用，吸引超過百位鐵路迷前往朝聖，新列車設備共有車門加寬、加裝扶手和LED燈等6大升級，使民眾出行更便利。新列車自此將逐步取代服務港鐵逾40年的英製港鐵現代化列車M-Train。

廣西｜Q-Train啟用 六大設施升級

香港地鐵新購入的Q-Train列車於27日啟用，吸引超過百位鐵路迷前往朝聖，新列車設備共有車門加寬、加裝扶手和LED燈等6大升級，使民眾出行更便利。新列車自此將逐步取代服務港鐵逾40年的英製港鐵現代化列車M-Train。