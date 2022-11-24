11/25 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│雪佛龍擴大委國石油產量 有影

內情人士透露，美國政府最快在周六將批准雪佛龍（Chevron）公司在委內瑞拉擴大石油產量。這對美國政府是一大政策轉變，意味將鬆綁對委國實施多年的經濟制裁，並且對於有意在該國營運的其他石油業者敞開大門。

美國│阿拉斯加開票結果 恐重挫川普復出

阿拉斯加州期中選舉的計票結果正式出爐。曾支持彈劾川普的共和黨參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）與民主黨眾議員佩托拉（Mary Peltola）均擊敗川普支持的對手連任成功，這對川普復出之路是一大重挫。

德國│經濟面臨衰退 金融系統風險攀升

德國央行表示，隨著經濟將邁向衰退，以及面臨利率上揚與居高不下的能源價格，德國金融系統的風險正在攀升，不過房市的修正在短期還不會出現。該央行在金融穩定報告中提到，總體金融環境已經大幅惡化，主要下行風險仍舊存在。

德國│商業指數優於預期 企業信心好轉

德國Ifo調查指出，11月商業景氣指數從10月修正後的84.5升高到86.3，不僅擊敗市場預期，並創下3個月高點，凸顯受訪企業認為德國經濟陷入衰退將不如先前預估嚴重。該指數是針對製造、服務、貿易與營建等9千家企業進行訪調。這些類別企業對景氣看法在11月都出現好轉。

巴西 │總統大選無效申訴 選舉法院駁回

巴西最高選舉法院周三駁回總統波索納洛挑戰總統大選結果的申訴。巴索納洛上月選舉以微幅差距敗給左派候選人魯拉，不過前者不服大選結果，他所屬的自由黨周二提出訴狀，聲稱部分電子投票機有瑕疵，因此被視為無效選票。

韓國│尹錫悅：2027拚成四大武器出口國

總統尹錫悅24日首次舉行武器出口戰略會議，提出到2027年全球市場占有率超過5％、成全球四大武器出口國的目標。將在人工智慧、超高音速、合成生物學、高能、未來通信、網際網路、太空、無人駕駛、量子物理這八個領域掌握核心技術。

菲律賓│取消電動車進口關稅 刺激需求

菲律賓總統馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）主持的跨部會小組周四同意取消進口電動車關稅以刺激當地需求。馬可仕將發布行政令，把進口電動車關稅與其零件降至零、為期五年。目前這些關稅介於5％到30％。