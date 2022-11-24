11/25 China Scan 參與中國A股行情

黑龍江｜紀錄片「冰建世界」獲獎

由洛杉磯華裔電影人齊濱英製作的獨立紀錄片作品「冰建世界」（Ice World），紀錄家鄉黑龍江哈爾濱太陽島的冰雪世界，記錄當地農民工在極寒隆冬中建設冰城的故事，勇奪第三屆洛杉磯亞洲電影大獎賽最佳紀錄片評審團大獎。

上海｜迪士尼樂園恢復營運

上海迪士尼度假區24日公告，上海迪士尼樂園將於25日起恢復營運，營運時間為8點30分～20點30分。玩具總動員酒店也將恢復運營，客房預訂將於即日起重新開放，遊客最早可於25日15點起辦理入住。

福建｜海上風電機組 創多項世界紀錄

由三峽集團與金風科技聯合研製的16兆瓦海上風電機組，近日在福建三峽海上風電國際產業園送交製造。該機組是目前全球單機容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的風電機組，是大陸海上風電大容量機組在高階設備製造能力的重要突破。

內蒙古｜煤炭產量增 供應全大陸

今年前10個月，內蒙古煤炭產量9.95億噸、年增17.6％，銷量約9.76億噸、年增約20％。其中，銷往區外6億噸，占總銷量的61％，保障全大陸29個省區市用煤需要。前10個月外送電量達1,853億千瓦時、年增9.8％，外送電量居大陸第一。

河南｜供應鏈斷 9成蔬菜滯銷

汝州市紙坊鎮種植的3,500噸蔥、930噸菠菜、19.1萬噸白菜，因當地只能消化蔬菜產量的10％，剩下90％的蔬菜通常會發往河南其他地區與省外。但受到疫情影響，供應鏈中斷，目前大量蔬菜滯銷。為此，河南推出多項措施對接省內外業者採購。

香港｜黑五起跑 海外網購省很大

購物節日「黑色星期五」（Black Friday）和「網路星期一」（Cyber Monday）起跑，海外網購轉運平台Buyandship預計，香港消費者在購物節內，透過海外網購節最少能省3,917萬港幣，平均每件貨品能省近172港幣。

海南｜恢復跨省遊 旅遊業接單暴增

大陸政府日前取消跨省遊熔斷機制。受此激勵，16日至22日，以海南為目的地的跨省旅遊訂單量月增60％，海南旅遊搜尋熱度上升62％，海南飯店訂單量上升77％。海南當地旅行社總經理陳廣軍說：「旅遊市場回暖，旅行社的日子也更有盼頭。」