11/24 China Scan 參與中國A股行情

香港｜遊民人數 10年增近千人

香港審計處近日公布報告，截至3月底，官方登記露宿者上升至1,564人，而2013年3月底只有595人，其中50歲以上露宿者的增幅達3.3倍。55％的受訪露宿者說，選擇睡在街頭，主要是沒有工作或工作不穩定、住房租金昂貴和收入低。

福建｜推21條措施 發展預製菜產業

隨著預製菜（類似台灣調理包）產業火爆，不少企業爭相進場，大陸各地也相繼推出支持政策。福建日前印發21條措施，提出到2025年，福建將建設30個現代農業產業園、20個優勢特色產業聚落，推動預製菜成為富民強省的特色產業，打造大陸預製菜產業發展高地。

上海｜打造載人電動垂直起降飛行器產業

上海市政府近日公布「打造未來產業創新高地發展壯大未來產業集群行動方案」，其中提到，要突破關鍵飛行技術，研製載人電動垂直起降飛行器等，探索空中交通新模式。

遼寧｜葫蘆島首獲遼寧「碳e融」

大陸國網葫蘆島供電公司通過外部資源引入，形成以外部資源做為強力支撐的「電e金服」推廣模式。其中，「碳e融」是為智慧電網和新型電力系統設備供應商的綠色供應鏈金融產品，近日完成遼寧亞威電氣公司的融資放款，獲人民幣19萬元融資。

吉林｜吉林大米入駐四川餐飲名店

近年吉林省通過重點打造區域糧食品牌，持續推廣「吉林大米」、「吉林鮮食玉米」，「吉林大米」連續三年榮登「中國糧油影響力公共品牌」榜首。日前舉行「吉林大米、吉林鮮食玉米推介會」宣布，共20家川菜餐飲名店成為首批「吉林大米體驗店」。

河北｜邯鄲173名幼教師 遭拖欠8個月薪資

近日傳出邯鄲峰峰礦區有幼教老師反映，自2021年下半年，峰峰礦區為16所公辦幼兒園公開招募173名教師，但新入職教師上崗後8個月工資未及時發放。經官方核實，招聘教師8月份薪資及補發的前7個月薪資，共人民幣649.54萬元已全部發放到位。

廣西｜菲律賓－達沃首條全貨機航線 開通

近日一架滿載貨物的全貨機從廣西南寧吳圩國際機場起飛，將近四小時後抵達菲律賓第三大城市達沃國際機場，這是廣西與達沃之間第一條全貨機航空貨運航線。該航線計劃每周執飛三班，主要運載貨物為電商產品、日用品及服裝。