11/24 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│10月耐久財訂單 優預期

美國商務部周三公布10月耐久財訂單，月增1％達2,774億美元，增幅不僅優於預期的0.5％，也大於9月修正後的0.3％。勞工部則發布上周（迄至11月19日）初領失業救濟人數，經季調後較前周增加1.7萬，總數24萬，超出預期的22.5萬，觸及三個月新高。

歐盟│天然氣價格上限275歐元

歐盟22日公布爭議多時的天然氣價格上限提案細節，將天花板價格設定在每百萬瓦時（MWh）275歐元，目的在保護歐洲消費者不受俄烏戰爭引發的高能源成本衝擊。不過觸發天然氣價格上限機制須符合幾項條件，以緩和供給面疑慮。

瑞士│瑞士信貸 將連五季虧損

瑞士信貸23日警告今年第四季稅前虧損約在15億瑞士法郎（約15.8億美元），將是連續第五季虧損，主因是日前公司傳出財務危機後引爆新一波資金撤離潮，導致核心財富管理部門陷入虧損。截至11月11日為止，瑞士信貸的資金撤離淨額相當於9月底資產管理總額的6％。

巴西│不服大選結果 波索納洛提告

巴西總統波索納洛10月大選落敗後，如外界所料不服大選結果，近日向法院提出訴狀，指控部分投票機故障導致選票無效。在大選中勝出的左派前總統魯拉已獲巴西政壇核心人物及盟國領袖支持，且大選結果已由最高選舉法院認證，外界估計波索納洛提告也難以翻盤。

卡達 │世足賽 法國拿下首勝

世界盃足球賽熱鬧開踢，繼周二阿根廷大爆冷門敗給沙烏地阿拉伯後，周三C組墨西哥踢和波蘭，D組傳統勁旅法國則以4比1大勝澳洲，奪得分組循環賽首勝。沙烏地阿拉伯撂倒阿根廷後，沙國舉國歡騰。

南非│通膨壓不下 10月CPI年增7.6％

南非央行9月升息3碼後，通膨壓力絲毫未減。南非統計局23日公布，10月消費者物價指數（CPI）年增7.6％，高於9月的7.5％，也超越央行設定的3％至6％通膨範圍，主因是運輸及糧食價格持續飆漲。10月運輸價格年增17.1％，其中燃料價格年增30.1％。糧食及非酒精飲料價格也在10月年增12.0％。

新加坡│10月核心CPI 增幅縮小

新加坡統計局23日公布，10月消費者物價指數（CPI）年增6.7％，增幅小於9月的7.5％，也小於分析師預期的6.9％，主因是核心CPI增幅縮小。排除私營道路運輸及住宅價格的核心CPI在10月年增5.1％，低於9月的5.3％。若就各項消費價格來看，占CPI比重最大的住宅及水電瓦斯價格在10月年增5.9％。