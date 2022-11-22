11/23 China Scan 參與中國A股行情

陸股觀測

貴州茅台 年銷售挑戰人民幣1,200億

貴州茅台22日公告，截至目前茅台酒含稅銷售收入人民幣（下同）1,005.69億元，連續兩年成為千億級酒類商品。這也意味茅台公司營收規模已提前超過1,000億元，比2021年實現同樣業績提前一個月。此外，2021年該公司總營收1,094.64億元，按照15％的增長目標，今年要超過1,200億元。以2021年第四季348.22億元推算，茅台不僅能完成增長目標，在年底銷售旺季的帶動下，2022年全年業績有望更好。（賴瑩綺）

良品鋪子 遭高瓴清倉持股

大陸休閒食品巨頭良品鋪子20日公告，高瓴系旗下的三家投資公司擬以競價交易的方式，計劃減持公司股份合計不超過2,229萬股，即總股本的5.56％。截至公告日，高瓴系股東合計持有良品鋪子5.56％，顯示高瓴有意對良品鋪子清倉持股。A股上市的良品鋪子21日早段一度觸及跌停，但在午後迅速上漲，一度衝擊漲停板之位，最終收盤漲3.42％。該股22日下跌2.51％，收報人民幣（下同）35.68元。（楊晴安）

港股情報

中遠海控 BDTI連14升 激勵上漲

受烏俄戰情升高、能源高漲等拉動，波羅的海原油運價指數（BDTI）14連升，21日漲94點，報2,459點。消息刺激大陸航運股上漲，中遠海能22日收漲2.61％，招商輪船漲2.92％，招商南油升1.59％，中遠海特升3.01％，中谷物流升2.45％，海油發展升2.03％，中遠海發彈1.57％。此外，中遠海控22日公布，自首次增持開始之日起至22日，控股股東中遠海運集團斥資人民幣5,25億元增持約0.28％股權。（賴瑩綺）

中通快遞 Q3淨利年增63％

大陸快遞業巨頭中通快遞22日公布第三季業績，當季淨利潤為人民幣（下同）18.96億元，年增達65.1％，調整後淨利潤為18.73億元，年增63.1％。毛利率由2021年同期的21.2％改善至27.3％。期內，中通快遞營收為89.45億元，年增21％。包裹量為63.68億件，增長11.7％，市占率擴大1.3個百分點到22.1％。中通快遞表示，今年第四季前半段電商促銷期間的行業交易量呈現平穩，但隨後出現波動。（李書良）