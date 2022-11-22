11/23 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│反川普陣營共和黨眾議員 贏得連任

先前投票贊成彈劾美國前總統川普的共和黨加州眾議員法拉道（David Valado）以51.7％得票率打敗民主黨對手薩拉斯（Rudy Salas）贏得連任，成為第二位順利連任的反川普陣營共和黨眾議員。去年川普彈劾案共有十位共和黨眾議員投票贊成，其中四位在這次期中選舉敗給川普站台的候選人，另外四位決定退休，只有法拉道及華盛頓州眾議員紐豪斯（Dan Newhouse）順利連任。

烏克蘭│戰爭死傷慘重 北約將俄列恐怖主義國

聯合國稍早統計，今年2月俄烏戰爭開打至今，烏克蘭已有將近6,900名平民在戰爭中喪生，另有超過1萬名平民重傷。北大西洋公約組織（NATO）理事會稍早將俄羅斯列為恐怖主義國家，並主張俄羅斯入侵烏克蘭構成戰爭犯罪，請求召開特別國際法庭審理。

澳洲│消費者信心指數 連二周上升

澳盛銀行調查顯示，澳洲上周消費者信心指數較前一周增加1％，是連續第二周上升，主因是先前政府公布10月失業率意外下滑。澳洲10月失業率3.4％低於市場預期的3.6％，且全職勞工人數成長，令消費者期待央行放緩升息步調。上周消費者通膨預期較前一周下滑0.2個百分點至6.3％。

印尼│叫車電商平台前九月淨損12.9億美元

經營叫車服務及電商平台的印尼科技公司GoTo Gojek Tokopedia稍早公布，今年前九月淨損20.3兆印尼盾（約12.9億美元），較去年同期淨損擴大近1倍，導致股價在22日收盤暴跌6.7％至196印尼幣。該公司為了節省成本，已在上周宣布裁員1,300人，相當於全公司人力的12％。

印尼 │爪哇島芮氏規模5.6強震 268人死亡

印尼爪哇島在21日爆發芮氏規模5.6強震，至今已造成超過268人死亡。這次地震震央在爪哇島西部的席安約鎮（Cjanjur），但屬於淺層地震所以影響範圍遠及爪哇島西北邊的雅加達。當地政府表示有超過3,000戶住宅毀損，且因地震時間是當地下午1點半左右，正值學童課後輔導時間，導致許多孩童受害。

韓國│LG化學明年赴美蓋電池正極廠

韓國LG化學（LG Chem）22日宣布與美國田納西州政府簽訂備忘錄，將在當地投資32億美元興建電池正極廠，預計2027年前年產量達12萬噸，足以供應約120萬台電動車。LG化學預定明年第一季動工建廠，2025年下半開始量產。田納西州政府預期新廠將為當地創造超過850個就業機會。

日本│馬自達投資110億美元 強攻電動車

馬自達宣布2030年前投資1.5兆日圓（約110億美元）發展電動車，因為該公司預期各國環保法規日趨嚴格，且消費者喜好逐漸改變，都將推升電動車需求。馬自達先前曾預期2030年前全球銷售將有25％來自電動車，如今將比重上修為25％至40％。馬自達也宣布和電池製造商Envision AESC簽約，為日本廠房供應車用電池。