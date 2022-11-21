11/22 China Scan 參與中國A股行情

東航 陸首架國產客機 12月加入營運

中國東方航空近日公告，首架大陸國產飛機C919將於12月交付東航，東航將通過全面合作、全程參與、全力以赴，確實承擔起首家商業運營C919大型客機的重大責任，確保飛出安全、飛出志氣、飛出品牌、飛出效益。

C919飛機是大陸按照國際民航規章自行研發的大型噴氣式民用飛機，航程最高5,555公里。10月，C919飛機型號獲得合格證，目前已有28家航空公司訂購該款飛機，累計訂單815架。東航股價21日收跌1.78％，報人民幣4.98元。近一個月上漲2.47％。（賴瑩綺）

鬥魚 付費用戶減少 Q3營收年減23％

大陸直播平台鬥魚21日公布第三季財報顯示，總營收人民幣（下同）17.98億元，年減23.4％。淨虧損660萬元，較2021年同期淨虧損1.44億元大幅收窄。不按美國通用會計準則，調整後的淨利潤為2,570萬元，而2021年同期淨虧損7,270萬元。儘管虧損減少，但活躍用戶與付費用戶數量都下滑。當季平均移動月活躍用戶（MAU）5,710萬，與2021年同期的6,190萬相比下滑7.7％。平均付費用戶數量為560萬，而2021年第三季為720萬。（賴瑩綺）

小牛電動 Q3淨利銳減逾90％

大陸電動機車廠小牛電動21日公布，2022年第三季營收年減6％至人民幣（下同）11.53億元，淨利年減96.84％至290萬元。該公司考量到動盪的大陸市場環境與其對高階市場的戰略關注，預計第四季營收在7.89億元（年減20％）至9.86億元（按年不變）之間。截至18日，小牛電動美股股價收跌5.11％至3.53美元，市值為2.71億美元。近一個月該公司股價累計上漲12.06％。（蘇崇愷）

宇通 獲世界盃1,500輛客車訂單

四年一度的世界盃足球賽已在卡達開踢，儘管本屆中國足球隊無緣晉級，但仍有許多中國製造產品登上世界盃舞台。譬如，總部在鄭州的河南宇通與卡達國家運輸公司簽約，為今年世界盃提供約1,500輛客車，總金額人民幣18億，其中多數為純電動客車。

卡達官員表示，宇通客車成為卡達世界盃電動公交車唯一的供應商，服務於各國球迷、使節、FIFA官員的比賽出行。其中，由888輛宇通純電動客車組成的綠色軍團，將展現中國新能源汽車在全球的領先實力。

除了產品的輸出之外，宇通還與卡達簽署戰略合作架構協定，在卡達自貿區建立電動客車工廠，輸送技術和人才。該工廠計劃2023年11月投產，預計年產500輛至1,000輛新能源客車。（李書良）

字節跳動 TikTok要募三千名工程師

正值美國大型科技企業裁員潮，風靡全球的影音社群軟體TikTok母公司字節跳動卻表示，預計在未來三年內，在全球增加約3,000名工程師，並將擴大TikTok在美國加州山景城的辦公室規模。

綜合外媒報導，TikTok執行長周受資16日被問及如何看待社群網站Twitter為削減成本裁員半數員工事件，周受資表示，TikTok已為避免大規模裁員，進行積極準備。另有消息傳出，TikTok正抓準時機招募受裁員潮波及的人才，如面試Meta和推特的前員工。

金融時報此前報導，TikTok今年預估全球營收原為120億至145億美元，但因廣告和電商表現不及預期，將預估值下調至100億美元。本次TikTok徵才職位規模龐大，最受關注的就是電商職位。（楊晴安）

市場脈動

油價下挫 瀝青期價跌逾5％

受到國際原油價格持續下跌打擊，大陸瀝青期貨價格21日收跌5.04％至每噸人民幣3,451元。市場分析，隨著大陸天氣變冷，終端施工逐漸停滯，預計瀝青後市仍有下跌空間。（蘇崇愷）