11/21 China Scan 參與中國A股行情

遼寧｜陸最大單體地下鐵礦山 開工

鞍鋼西鞍山鐵礦項目日前開工，宣告大陸最大的單體地下鐵礦山正式開工建設。大陸國資委副主任翁傑明在開工儀式上表示，該項目的開工建設，是保障初級產品供給，補足鋼鐵產業鏈資源短板，加快鋼鐵行業轉型升級的關鍵措施。

陝西｜秦嶺小衛星專案 將發射128顆衛星

秦嶺小衛星星座專案日前在西安啟動。該專案由128顆衛星組成，包括高時間解析度、高空間解析度、大幅寬的高光譜衛星、光學遙感衛星以及SAR遙感衛星。專案建成後，可針對秦嶺保護、自然資源監測、環保監測、農業林業、應急管理、智慧工地等領域，提供高頻次重訪監測。

河南｜鄭州國際航空樞紐建設 邁向3.0

河南機場集團總經理柳建民近日表示，鄭州國際航空樞紐建設正在邁向3.0階段，核心包括從航空貨運單一通道向國內國際雙循環體系轉變，從資源依賴型向創新驅動型轉變，以及從相互競爭向模式創新轉變。

湖北｜5G＋工業互聯網大會 武漢登場

2022中國5G+工業互聯網大會20日在武漢開幕。大陸工信部副部長張雲明開幕式上表示，將進一步豐富政策工具箱，鼓勵先行先試，為廣大工業產業集群重點產業鏈，開展5G＋工業互聯網實踐，樹立標桿樣板，分行業分領域制定5G全連接工廠建設標準。

浙江｜南宋德壽宮遺址博物館 開館

歷經約兩年的建設，南宋德壽宮遺址博物館18日在杭州開館。德壽宮位於南宋皇宮大內的北面，在當年稱作「北內」，後改名重華宮，擁有建築270多間，占地面積不小於11萬平方公尺，宋高宗和宋孝宗都曾以太上皇的身份居住在此。

廣東｜深圳數據交易所 產品陸續上線

深圳數據交易所近日揭牌成立，啟動線上數據交易，數據產品陸續上線，包括深圳供電局的電力數據產品「電力看徵信」和數庫科技有限公司打造的「數庫SmarTag新聞分析數據」等產品。深圳數據交易所將給予評估意見，保障數據合規安全跨境流通。

海南｜發放第二波旅遊消費券

海南省旅遊和文化廣電體育廳近日公布，將擴大辦理旅遊消費券活動，促進旅遊消費復甦。早先在10月下旬啟動的人民幣5,300萬元海南旅遊消費券發放活動也將加大力度，計畫在第二輪發放中提升大額消費券的數量。