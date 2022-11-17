11/18 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本│調查雅虎、谷歌新聞網站反壟斷法

共同社17日報導，日本公平交易委員會已啟動調查雅虎、美國谷歌等IT公司運營的新聞網站，向提供新聞的媒體機構支付的使用費是否不合理過低，並確認是否存在《反壟斷法》和競爭政策上的問題。預計調查為期約一年。委員會將根據結果提出需改善之處，促進網站運營商與媒體機構的談判。

韓國│李在鎔會晤荷、西總理 探討半導體合作

韓聯社17日報導，三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源會晤來訪的荷蘭與西班牙總理，探討在半導體產業加強合作的機會。荷蘭總統呂特與尹錫悅總統舉行峰會，企業家亦列席陪同。另外，正在訪韓的西班牙總理桑切斯17日訪問三星電子平澤廠區。

薩爾瓦多│總統宣布政府將每日買進1枚比特幣

薩爾瓦多總統布格磊在慶祝比特幣成為薩國法定貨幣一周年之際，宣布自18日起政府將每日買進1枚比特幣。目前薩國一共持有2,381枚比特幣，近日有傳聞指出，薩國政府將比特幣存放在近日爆發資金危機的FTX交易所，但遭到布格磊否認。

德國│西門子待出貨訂單 衝千億美元新高

西門子宣布截至9月底為止，待出貨訂單總額1,020億歐元（約1,054億美元）創新高，令外界看好明年整體獲利成長，激勵股價在17日盤中大漲7％。西門子上個會計年度（9月底止）營收年增8.2％至720億歐元，但淨利44億歐元，年減30％以上。

阿根廷│足球巨星上帝之手 240萬美元落槌

足球巨星馬拉度納1986年在世足賽對上英格蘭隊時，以頗具爭議的「上帝之手」進球奪冠。這顆比賽用球在拍賣會中以240萬美元（約新台幣7,410萬元）天價落槌。這顆比賽用球由為那場比賽執法的突尼西亞籍主審阿里（Ali Bin Nasser）所收藏。

美國│紐約計程車調漲近23％ 十年首見

紐約市計程車委員會15日無異議通過，將計程車費用調漲近23％，這是紐約市計程車10年來首度漲價。從年底開始，計程車起跳價將從目前2.5美元漲到3美元，尖峰時刻加收費也從1美元漲至2.5美元。另外從甘迺迪機場到曼哈頓的車費也從52美元跳漲到70美元。

美國│安迪．沃荷白色災難8,540萬美元賣出

普普藝術大師安迪．沃荷1960年代的標誌性畫作「白色災難」（White Disaster）在紐約蘇富比拍賣會，以8,540萬美元（約新台幣26億5,000萬元）的價格售出。。蘇富比沒有提供買家相關資訊。