11/18 China Scan 參與中國A股行情

京東方 戰略投資榮耀手機

大陸面板龍頭京東方傳出戰略性的投資品牌手機廠榮耀。榮耀近日完成新一輪戰略融資，新增包括京東方在內的六位股東。A股上市的京東方在大陸多地，擁有16條半導體顯示器生產線，一度登頂全球面板出貨量首位，也是華為、小米、榮耀、OV等手機業者的核心供應商之一。

面板業界表示，過去常見手機廠入股面板業，譬如小米戰略入股TCL，但面板廠入股手機業卻非常少見。京東方A股17日收平，報人民幣3.68元，今年股價累計下跌27.6％。（李書良）

騰訊 全球電競獎金榜 三遊戲入列

電競比賽風靡各國玩家，且獎金可觀。全球電競獎金榜第一名為美商Valve的遊戲「Dota2」，高達3億美元。前20大遊戲開發與發行商，美商占6成，騰訊等中資企業緊追在後。

騰訊共有三款遊戲上榜，其中「英雄聯盟」位居第四名。排名第五的對戰型手遊「傳說對決」每次比賽的獎金平均為47萬美元，榜單中最高。槍戰動作遊戲「無畏契約」於2020年上市，排在第16名，反映強勁趨勢。（蘇崇愷）

紫金礦業 今年收購砸逾人民幣250億

為打造礦業核心競爭力，大陸礦業巨企紫金礦業近期接連出手，15日傳出以人民幣（下跌）16.14億元收購江南化工11.99％股份。11月6日當天，紫金礦業剛透過旗下金山香港收購招金礦業20％股權，收購總價約港幣43.95億元。

據初步統計，包括本月收購招金礦業、江南化工股權在內，紫金礦業今年礦產收購和股權交易已超過10件，累計花費逾250億元，僅10月份的收購目標總額便突破百億元。紫金礦業17日收跌2.2％報9.77元，今年微跌0.51％。（李書良）

網易 與暴雪分手 股價重挫

美國遊戲開發商暴雪娛樂（Blizzard）17日宣布，與大陸互聯網企業網易合作到明年1月終止，暴雪旗下多數知名遊戲，如「魔獸世界」、「暗黑破壞神」、「魔獸爭霸 III：淬鍊重生」等，在大陸全部停運。受此消息衝擊，網易港股17日一度重挫近15％，收跌9.05％，報港幣103.5元。



暴雪官方新聞稿指出，2008年以來，暴雪娛樂和網易簽訂了授權協議，但雙方未能在「符合暴雪運營原則和對玩家和員工的承諾」下取得共識，因此協議將在明年1月到期。「暗黑破壞神，永生不朽」則因合約獨立仍會繼續營運。暴雪總裁表示，仍會努力尋求其他方法把遊戲帶回大陸。



此外，網易17日公布第三季財報，營收人民幣（下同）244億元，年增10.1％，優於市場預期的243.6億元。毛利137億元，優於市場預期的133.2億元。（賴瑩綺）

中概股 美方啟動檢視審計底稿

中美審計監管再傳新進展。美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）近期前進香港，開始檢視中概股審計底稿，預計將為期七周，路透16日引述知情人士透露，審計過程中，中方給予PCAOB足夠的權限，包括允許列印相關文件以檢查資訊。



路透引述知情人士表示，中國官員起初態度有所保留，最終仍允許美方代表可列印一些文件，以便更容易地審查資訊。報導指出，美方正對香港和中國審計師所做的報告進行進一步的內容審查，最終審計結果為何尚未可知。



中美雙方於8月簽署協議，最終達成這次為期七周的檢查。美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）當時警告，PCAOB需要獲得美國法律要求的所有檢查權限，否則中概股強制下市的威脅將繼續存在。（黃欣）

市場脈動

LME鎳價重摔 滬鎳期價跌逾2％

受LME鎳期貨價格16日一度暴跌12％打擊，上海鎳期價17日收跌2.42％至每噸人民幣（下同）20.25萬元。市場預計，短期上海鎳期價將偏向弱勢運行。（蘇崇愷）