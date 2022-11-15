11/16 China Scan 參與中國A股行情

融創中國 準備重組境內債

融創中國子公司融創房地產集團正準備對其境內的債券進行整體重組，現正磋商重組條款，截至目前，融創房地產存續境內債券及關聯ABS規模約人民幣154億元。融創也是繼富力地產、龍光集團之後第三家進行境內債重組的房企。



融創房地產集團曾在11日公告，指因重大事項存在不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者權益，據上交所規定，公司申請將公司債券自14日開市起停牌。（賴瑩綺）

零跑汽車 Q3虧人民幣13億

大陸新能源車廠零跑汽車14日港股盤後公布，第三季營收年增398.5％至人民幣（下同）42.88億元，但淨虧損擴大至13.4億元（2021年同期淨虧損7.2億元）。針對期內經營虧損13.6億元，該公司指出，主要是銷量增長造成經營開支上升。



受第三季業績不佳消息打擊，零跑汽車15日港股盤中大跌6.67％，隨後跌幅收窄，終場收跌1.9％至20.6港元。但近一個月，該公司股價累計上漲14.06％。（蘇崇愷）

京東科技 最快年底在港上市

路透報導，京東旗下金融科技部門京東科技，如獲大陸監管機構批准，最快今年底可於香港上市。一旦成功，將成為兩年前大陸政府開始全面監管整頓以來，陸企在香港上市規模最大的IPO之一。



消息人士指出，京東科技在今年較早時未能獲當局批准，不過近數月當局對收緊科技公司監管的態度有軟化，京東科技希望重啟在港上市程序。（賴瑩綺）

螞蟻消金 國企入主增資計畫

增資方案擱淺時隔近一年後，重慶螞蟻消費金融增資終於定案。多家上市公司14日晚間公告，包括螞蟻集團、杭州金投數位科技集團、舜宇光學、傳化智聯、魚躍醫療、廣州博冠科技、重慶農信投資在內的多家公司，將參與本輪增資的股權認購。



增資完成後，螞蟻消金前五大股東分別為螞蟻集團、杭州金投數位科技、南洋銀行、舜宇光學和傳化智聯，持股比例分比為50％、10％、6.49％、6％和5.01％；另外還有7位股東，分別為魚躍醫療、國泰世華銀行（中國）、寧德時代、博冠科技、千方科技、中國華融和重慶農信投資。



在此輪增資股東中，增加兩位新股東，分別是杭州金投數字科技和重慶農信投資，且前者一舉躍升為第二大股東。杭州金投是杭州市政府旗下的國有企業。（黃欣）

高瓴資本 Q3加碼阿里拼多多

HHLR Advisors第二季開始建倉中概股阿里巴巴和拼多多，第三季進一步增持部位，增持幅度分別達18.4％和43.7％。



數據顯示，高瓴第三季市值降至38億美元，季減將近2成。期內，高瓴買入34.7萬股阿里巴巴以及61.2萬股拼多多，並增持187萬股貝殼，增持幅度約2成。總計第三季持股，高瓴的全部美股持倉中，中概股合計持有市值占比超過60％。



另一方面，高瓴大動作售出京東約212.1萬股，持股比例降至8.42％，另減持唯品會約47.28萬股，持股比例下降超過1個百分點。此外，新加坡電商平台蝦皮母企冬海集團Sea第三季遭高瓴清倉，第二季對該公司持股尚有436萬股。（楊晴安）

市場脈動

上海錫期價創近兩個月新高

受宏觀面回暖與LME錫庫存下降影響，上海錫期貨價格近期大幅反彈，15日收漲2.79％至每噸人民幣18.4萬元，創下近兩個月新高。

（蘇崇愷）