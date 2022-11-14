11/15 China Scan 參與中國A股行情

港股情報

康希諾吸入用新冠疫苗 在浙接種

大陸各地陸續推行吸入式新冠疫苗，繼上海後，康希諾生物公布，浙江全省十一個城市自14日起，開始陸續部署可以「吸」的新冠疫苗，浙江已完成首批吸入用新冠疫苗的接種。

港股上市的康希諾生物14日股價大漲12.3％，收盤報121.4港幣，該股近一個月內暴漲160.79％。已接種疫苗的民眾表示，只要「先呼氣再吸氣，再憋五秒就行，很方便，味道還有點甜」。（楊晴安）

名創優品無懼疫情 Q3淨利增近127％

名創優品公布第三季最新財報，營收人民幣（下同）27.72億元，年增4.5％；經調整淨利潤4.17億元，年增126.6％。受上述利多消息帶動，名創優品14日港股股價大漲，最多一度升13％，午後漲勢收窄至3.05％，收報13.5港幣。

截至9月底，名創優品門市約5,296家，較上年同期增加425家。名創優品集團主席兼首席執行官葉國富稱，第三季雖有大陸疫情干擾等短期不利因素，但海外業務持續恢復，讓公司盈利能力超出預期。（黃欣）

市場脈動

LME不禁俄金屬交易 不銹鋼期價跌逾2％

倫敦金屬交易所（LME）11日公告，不會對俄鎳及其他金屬實施禁令。消息一出，市場擔憂情緒獲得釋放，14日大陸基本金屬期貨價格普遍下跌，受日間鎳價下跌等影響，大陸不銹鋼期貨主力合約14日收跌2.54％至每噸人民幣16,515元。

市場分析，大陸不銹鋼現貨價格受到期貨下跌的打擊，市場報價及成交行情繼續走低，市場採購情緒謹慎，成交不暢。（蘇崇愷）