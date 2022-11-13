11/14 China Scan 參與中國A股行情

黑龍江｜降低進口依賴 擴種千萬畝

根據大陸農業農村部農情調度披露資訊，全國秋糧收成已完成九成以上。為降低糧食進口依賴、保障糧食供應安全，今年黑龍江擴種大豆1,000萬畝以上。專家預測，全國2,200萬畝擴產任務應可超額完成。據目前估算，全國總產量有可能達到1,948萬噸。

廣東｜珠海航展閉幕 簽約近400億美元

為期六天的第14屆中國國際航空航太博覽會（珠海航展）閉幕，共有約20萬觀眾進館參觀。本屆航展共有43個國家和地區740多家企業的數千件展品線上線下參展，參展飛機121架、地面裝備54型。航展期間，簽約總額超過398億美元。

澳門｜格蘭披治大賽車開幕

一年一度的澳門體育盛事—澳門格蘭披治大賽車將於17日至20日舉行，大賽車組委會近日在塔石廣場舉行開幕儀式，同時展出本屆多部參賽車輛，吸引不少民眾和車迷到場參觀，場面十分熱鬧。

香港｜財長：今年財政赤字破千億港幣

香港財政司司長陳茂波13日表示，香港第三季GDP年增率較上年同期衰退4.5％，表現遜於預期，主要是出口下跌所致。由於全球景氣不佳、多國央行升息等因素令外部需求減少；另外疫情也讓陸港間的運輸尚未完全恢復，表示今年經濟不樂觀，財政赤字將破港幣千億元。

北京｜提前供暖 不收取額外供暖費

北京近日有大風強降溫天氣，平均氣溫將降至5度C以下。為此，北京供暖季提前於13日零時開始，確保居民室溫達到18度C標準。儘管北京提前供暖，但居民集中供暖單位不會向居民用戶收取額外供暖費用。

上海｜全球最大醫療雷射設備商 啟用陸基地

全球最大醫療雷射設備商—科醫人（LUMENIS）在大陸首個創新基地日前在上海外高橋保稅區啟用。該基地早期主要生產雷射、強脈衝光、射頻這三類醫療設備，達到設計產能的產量後年產值人民幣5億元左右。

貴州｜全國算力保障基地 2024完工

貴州省近日公布「新型基礎設施建設三年行動方案（2022～2024年）」提出，將加快推進「東數西算」工程，到2024年基本建成面向全國的算力保障基地。為此，貴州將加快建設算力樞紐節點資料中心集群。到2024年，力爭算力樞紐節點資料中心標準機架數達到60萬架，平均上架率不低於65％。