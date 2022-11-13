11/14 Global Scan 掌握全球投資脈動

斯洛維尼亞│穆沙握勝券 可望出任首位女總統

人口200萬的歐盟國家斯洛維尼亞（Slovenia），13日舉行總統大選第二輪投票，曾擔任美國前總統川普夫人梅蘭妮亞委任律師的穆沙（Natasa Pirc-Musar）可望成為斯國首位女總統。根據最新民調，穆沙會以略高於5成的票數勝出。

法國│電影《航站情緣》本尊病逝戴高樂機場

湯姆漢克斯主演的電影《航站情緣》（The Terminal）主人翁，伊朗男子納瑟利（Mehran Karimi Nasseri），12日在戴高樂機場因心臟病發辭世，享壽77歲。納瑟利因移民因素困在戴高樂機場18年，2006年因住院才離開機場，幾週前回到了機場。

澳洲│盛世公主號郵輪800人確診 暫泊雪梨

澳洲嘉年華遊輪公司表示，旗下盛世公主號（Majestic Princess）郵輪多達800人確診，已停泊在雪梨。船上載有3,300名乘客和1,300名船員共4,600人，於10月31日啟航，在紐西蘭周邊展開12天旅程。

日本│受惠疫情緩和 企業冬季獎金連兩年增加

六家券商與智庫預測顯示，民間企業今年冬季獎金的平均金額將年增1.2％～3.1％。連續兩年增加。原因是新冠疫情緩和促使業績有所改善。測增幅最大的是大和證券，達到3.1％，支付金額為392,591日圓（約新台幣89,785元）。

英國│美鋁再促LME禁俄鋁 踢鐵板

針對美國鋁業（Alcoa）三度致函，要求英國倫敦金屬交易所（LME）杯葛俄羅斯鋁。LME經諮詢後得出結論，無意在現階段禁止俄羅斯金屬的交易及儲存，但將繼續監察俄羅斯金屬的交易活動。

烏克蘭│班克西體操選手塗鴉 民眾盛讚國家堅不可摧

知名英國塗鴉大師班克西（Banksy）在烏克蘭城鎮博羅迪安卡（Borodianka）一棟被炸毀的建築物外牆留下一名體操選手表演倒立動作的塗鴉，烏國民眾盛讚這是國家堅不可摧的象徵。一夜之間，烏克蘭出現其他數幀班克西風格的塗鴉，但未經他本人證實。

美國│因故缺席B20峰會 穆斯克改視訊演說

全球首富、特斯拉執行長穆斯克，原定14日在峇里島舉行的商業高峰會B20上發表演說，但由於他涉及的一宗2018年價值約560億美元股票選擇權薪酬案即將在本周開庭，因此無法親自出席，改以視訊方式發表。