11/11 China Scan 參與中國A股行情

迅銷 優衣庫未來兩月再開20店

日本服裝品牌優衣庫（Uniqlo）大中華區相關負責人表示，儘管受到疫情影響，仍對大陸市場充滿信心，品牌年內已於大陸新開50多家門市，預計在未來兩個月將再展店超過20家門市。

目前優衣庫在大陸擁有逾900家直營門市，公司指出，大陸市場短期的挑戰，能夠激發產品競爭力，預計保持每年開拓80～100家新店的速度。優衣庫母企迅銷港股今年內累計上漲1.24％至港幣44.95元。（楊晴安）

瑞聲科技 Q3淨利增27.5％ 股價連漲

蘋概股瑞聲科技10日也公布第三季業績，營收年增26.5％至人民幣（下同）53.7億元，淨利年增27.5％至2.34億元。2022年前九個月，瑞聲科技營收增長15％至147.8億元，淨利潤年減47.1％至5.84億元。

雖然恒生科技指數連日大跌，瑞聲科技股價卻連日大漲，繼9日收漲3.35％後，10日再收漲4.57％股價報港幣17.4元。近兩個交易日，瑞聲科技股價波動劇烈，盤中均曾漲逾12％。（楊日興）

富力地產 債券獲展延 股價仍大跌

香港上市的大陸地產商富力地產10日公告，境內交易所八筆公司債券總計人民幣（下同）135億元，已於9月22日獲得債券持有人會議通過，展期後的公司債的加權平均到期期限，從約四個月延長至三年以上。

再加上7月完成的10檔美元債的整體展期，富力地產境內境外債券總計約467億元的債券全部成功展期。

然而，公司股價仍於10日大跌7.35％至港幣1.26元，年內累跌56.7％。（楊晴安）

歌爾股份 兩日市值蒸發百億港幣

陸系耳機大廠、港股上市的歌爾股份8日晚間突發公告稱，一家「主要海外客戶」要求其暫停智慧聲學產品的組裝工作，將影響多達人民幣33億元營收。業內隨後指出，該海外客戶為蘋果公司，產品訂單為蘋果AirPods Pro。該利空消息導致歌爾股份9日、10日股價連續兩日跌停板，市值蒸發超過港幣百億元。歌爾股份10日收報港幣18.65元，今年股價累計大跌67.2％。

近期陸系蘋果供應鏈頗為動盪，11月10日，蘋果耳機概念股持續大跌，除了歌爾控股，立訊精密A股股價一度大跌超過6％。此外，富士康鄭州廠最近也因當地新冠疫情升溫，採取封閉生產，而目前正處於蘋果供應鏈生產最繁忙的假日季。業內人士認為，供應鏈的波動將會對蘋果假日銷售造成衝擊。（李書良）

華虹半導體 Q3獲利倍增 毛利率創高

大陸晶片企業華虹半導體10日公布最新業績，第三季營收年增39.5％、季增1.5％，單季獲利年增104.5％、季增23.8％，兩者都較市場預期為佳。第三季毛利率創新高，上升至37.2％，年增10.1個百分點。華虹半導體預計，今年第四季銷售收入約6.3億美元，毛利率季增約回落到35％至37％之間。

華虹半導體總裁兼執行董事唐均君稱，各大特色工藝平台的市場需求持續飽滿，尤其是非易失性存儲器和功率器件，8吋晶圓廠和12吋晶圓廠均保持滿載營運，產品平均銷售價格較上年有所成長。

唐均君表示，未來會繼續瞄準工業應用、汽車電子和新能源等新興市場，繼續全速推進12吋產能擴充項目。華虹半導體第三季資本開支4.287億美元，當中3.903億美元用於華虹無錫。（黃欣）

市場脈動

滬鎳價 重返每噸人民幣20萬元

滬鎳價格近期走揚，9日重返每噸人民幣（下同）19萬關卡後，滬鎳10日再開高走高，臨近中午時漲幅已突破4％價格重返每噸20萬元，收盤報200,750元。（楊日興）