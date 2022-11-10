11/11 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│微軟創辦人艾倫藏品拍賣 標出15億美元

佳士得（Christie’s）在9日拍賣會上賣出60件微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）的收藏品，得標總價超過15億美元。有五件得標價都超過1億美元，其中法國印象派藝術家秀拉（Georges Seurat）畫作《模特兒們（縮小版）》以1.5億美元落槌，拿下當日最高價。

美國 │AZ放棄申請新冠疫苗Vaxzevria在美上市

阿斯特捷利康（AZ）10日宣布放棄申請美國食品藥物管理局核准其新冠肺炎疫苗Vaxzevria在美上市，因為美國疫苗需求已經飽和。阿斯特捷利康執行長索里奧（Pascal Soriot）表示，公司決定將心力投入其他國家申請程序，包含申請加強劑上市。

沙烏地阿拉伯 │王儲訪韓將下榻樂天飯店 一晚55萬元

韓聯社報導，定於17日訪韓的沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼將下榻首爾市樂天飯店。業界消息指出，訪問團將包下樂天飯店的250多間客房，王儲本人可能入住皇家行政套房，該套房每晚2,200萬韓元（約新台幣55.638萬元）。

菲律賓 │內需強勁 上季GDP年增7.6％

拜內需所賜，菲律賓第三季國內生產毛額（GDP）季增2.9％，年增7.6％，雙雙超過分析師預估。經濟規劃部長巴里薩坎（Arsenio Balisacan）表示，今年該國經濟成長幅度可望超過政府預定目標6.5～7.5％。

日本│八大企業合資 設先進半導體公司

NHK報導，豐田汽車、索尼、鎧俠、軟銀、電裝等日本主要八家企業，成立一家名為Rapidus的合資企業，研發及生產2奈米以下先進半導體，以2027年量產作為目標。日本政府也將補助約700億日圓。

日本│疫情若升溫 也不會限制行動自由

日媒報導，日本政府為因應可能到來的第八波疫情，原則上各地方政府可發布「對策強化宣言」，籲請民眾避免外出等。但「對策強化宣言」不會限制行動自由，最多是呼籲民眾配合，希望大家不要參加多人數的聚餐或活動。

韓國│尹錫悅將與美日舉行三邊會談

總統辦公室10日表示，尹錫悅總統將在東南亞出訪期間同美日領導人舉行三邊會談，還有望同美國等多國領導人舉行雙邊會談。尹錫悅將於11日在柬埔寨和印尼進行為期六天的訪問，分別在當地出席東盟系列峰會和G20（二十國集團）領導人峰會。