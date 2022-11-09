11/10 China Scan 參與中國A股行情

京東 2至3日達服務 涵蓋美90％地區

京東集團CEO徐雷9日在世界互聯網大會烏鎮峰會上表示，京東國際物流目前在全球營運近90個保稅倉庫、直郵倉庫和海外倉庫，總管理面積近90萬平公尺，在北美，京東的2至3日達服務已涵蓋全美90％地區。

針對大陸國內市場，徐雷表示，京東可在全國94％的區縣和84％的鄉鎮實現當日達或次日達，截止2021年底，京東體系員工數已超過42萬，70％的員工來自農村。京東集團港股9日下跌3.42％，報港幣172.1元。美股盤前曾漲逾3％。（賴瑩綺）

Tiktok 年收入目標砍至少20億美元

受全球消費下滑衝擊，字節跳動旗下社群影音TikTok將公司2022年全球營收目標下修至少20億美元。英國金融時報引述消息指出，TikTok執行長周受資在公司內部會議中宣布，將營收目標下調20％。

消息指出，會議檢討該公司未能有效推動主要收入來源增長，包括廣告和電商業務的銷售等。此前，TikTok預計年度收入約120億～145億美元，現預估則約100億美元。 （楊晴安）

力勤資源 鎳業大廠將赴港上市

大陸鎳業公司寧波力勤資源8日通過港交所上市聆訊。力勤資源的業務涵蓋上游鎳資源採購、冶煉生產、設備製造與銷售等，產品廣泛應用於新能源汽車、不銹鋼行業等下游領域。今年上半年，該公司收入增1.4倍至人民幣（下同）99.8億元，純利按年增14.7倍至13.5億元。

上半年毛利率大幅增長22.3個百分點至30.9％，該公司表示主要因整合非全資附屬公司HPL，其鎳鈷化合物銷售毛利率高於鎳鐵；加上地緣政治影響帶動鎳產品平均售價提升。（黃欣）

歌爾股份 傳遭蘋果砍單 股價跌停

A股上市的大陸蘋果鏈業者、聲學龍頭歌爾股份，8日晚間突然公告遭「境外某大客戶」砍單。儘管歌爾沒有說明客戶、產品的名稱，但業界傳出，該客戶就是蘋果，產品則是AirPods耳機。受此消息拖累，歌爾9日開盤即跌停，收報人民幣（下同）20.72元。其競爭對手、港股上市的瑞聲科技股價則一度大漲14.7％至港幣18.46元，最終收漲3.35％。

歌爾公告表示，本次業務變動預計影響歌爾2022年營收不超過33億元，占2021年度經審計營收的4.2％。對此，天風國際分析師郭明錤表示，歌爾失去的可能是蘋果的AirPods Pro 2訂單。為填補生產缺口，蘋果紅鏈第一供應商立訊精密已擴產並取得所有AirPods Pro 2訂單，成為該產品獨家組裝廠商。（李書良）

舜宇光學 10月手機鏡頭出貨衰退逾10％

慧手機市場低迷衝擊供應鏈大廠，大陸手機鏡頭龍頭舜宇光學9日盤後披露，10月手機相關零件出貨均年減雙位數。港股舜宇光學9日股價開高走低，收盤跌0.93％報港幣85.7元，成交值港幣3.82億元。

舜宇光學10月手機鏡頭產品出貨約1億件，年減12.8％，但月增5％。手機攝像模組期間出貨4,391.1萬件，年減13.9％，月增18.9％。

對於產品出貨衰退原因，舜宇光學表示，主要因目前智慧手機市場需求較淡。至於手機攝像模組有較大月增，舜宇光學指出，是因為個別客戶的備貨需求。

另一方面，舜宇光學10月車載鏡頭出貨782.3萬件，年增50.5％，月增2％。舜宇光學表示，高增幅主要因去年同期汽車供應鏈零組件缺貨，整體出貨量基數較低所帶動。（楊日興）

市場脈動

銅期價 逾四個月新高

上海銅期貨價格9日收漲1.91％至每噸人民幣6.6萬元。市場分析，美元指數連三跌，加上銅礦供應憂慮升溫，助漲銅期價創下逾四個月新高。（蘇崇愷）