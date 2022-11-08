11/9 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│動視暴雪業績冷 Q3淨利僅4.3億美元

遊戲軟體大廠動視暴雪（Activision Blizzard）第三季業績下滑，但仍優於市場預期。上季營收由20.7億美元降至17.8億美元；淨利達4.35億美元，每股盈餘55美分，低於去年同期的6.39億美元和82美分。調整後每股盈餘為68美分。

美國│樂透威力球連40期槓龜 累積彩金19億美元

美國樂透威力球（Powerball）連續40期無人中頭獎，累積彩金達19億美元紀錄。官方7日宣布這期延後開獎，因為需要更多時間完成安全協定，也未透露確切開獎時間。威力球過去不乏延後開獎經驗，10月19日也因相似因素延遲1小時。

德國│拜耳Q3獲利優於預期 全年財測不變

德國製藥與農業巨擘拜耳（Bayer）第三季業績優於預期，重申全年財測不變。上季調整後息稅折舊攤銷前獲利（EBITDA）達24.5億歐元，優於去年同期的20.9億歐元，營收由97.8億歐元攀升至112.8億歐元，雙雙超越市場預期。

歐元區│9月零售銷售月增0.4％ 展望蒙塵

不畏通膨躥揚和消費者信心疲弱，歐元區9月零售銷售逆勢上揚。根據歐盟統計局8日公布，9月零售銷售月增0.4％，符合市場預期。8月數據由初值的月減0.3％上修至持平。然而鑑於家庭財務惡化，零售銷售展望依然低迷。

日本│9月家庭支出年增2.3％ 連四月成長

9月家庭支出年增2.3％雖低於市場預估，但已連四個月出現年增走勢，因為今年夏季是爆發新冠疫情以來首次沒防疫限制，刺激民眾外出消費需求。至於9月實質薪資卻年跌1.3％，顯示民眾購買力連續六個月被通膨因素侵蝕掉。

韓國│樂金推可伸縮顯示器 延展性達20％

樂金顯示器（LG Display）周二宣布開發出可伸縮式顯示器，延展性最高可達20％。這款顯示器具備折疊、扭曲的特性，可用於各式消費者和工業產品，包括穿戴式和行動裝置。該顯示器每吋有100顆螢幕像素，12吋可拉伸至14吋。

紐西蘭│財部拍板 奧爾續任央行總裁

紐西蘭財長羅伯森（Grant Robertson）8日任命奧爾（Adrian Orr，見圖）續任紐西蘭央行總裁，再掌理央行五年。羅伯森在聲明稿表示，在央行理事會一致推薦下，財政部宣布任命奧爾繼續擔任央行總裁，自明年3月27日起生效。