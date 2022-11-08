11/9 China Scan 參與中國A股行情

江蘇｜Nike亞洲最大無人倉庫 落腳太倉

Nike大中華區運營及物流副總裁常遠出席進博會表示，Nike將進一步加碼在中國的物流網路建設力度，今年擬投入1億美元在太倉市Nike中國物流中心建立「Nike全自動無人立體倉」，可望成為目前亞洲最大的全自動無人立體倉庫。

吉林｜加快發電技術升級 擴大平台交易

吉林省能源局印發電力發展「十四五」相關規畫，強調藉由電力交易完善來帶動整體發電結構的轉型。當中提到加快電力交易平台的技術升級，充實交易品種，將現有電力交易市場主體擴大到分布式電源、電動汽車、儲能等；推動形成全電量「中長期+現貨」風電與火電交易，以及分布式太陽能就近直接交易模式。

上海｜首批自動駕駛高速公路開放

上海日前宣布首批自動駕駛高速公路開放，包括嘉定區域內G1503繞城高速21.5公里和G2京滬高速19.5公里，達成自動駕駛測試在大流量與高動態的高速公路場景的突破。上海目前累計開放926條自動駕駛測試道路，可測場景達到1.5萬個，里程數及可測場景數據為各省市前段班。

香港｜開放虛擬資產發展 迎新機遇

香港財經事務及庫務局局長許正宇8日表示，香港金融科技周日前順利舉行，期間港府發表虛擬資產發展政策宣言，已經清晰表達對全球虛擬資產業務創新人員，抱持開放與兼容態度，並致力於提升明確、清晰及整全的監管架構，以迎接全球虛擬資產急速發展帶來的機遇。

河北｜豬價波動大 持續增加豬舍面積

大陸年內豬價波動大，河北11月再加強對生豬生產的指導，加快推動生豬有序出欄補欄，許多業者引入智慧化管理系統，有效增加豬隻的成活率。此前河北相關措施已有初步成效，養豬大縣大名縣今年截至9月底，生豬存欄與出欄成長24.73％和11.4％，河北省持續增加豬舍面積，年內存欄量可望再提升。

四川｜軟件之都 19重大專案落腳成都

第20屆中國國際軟件合作洽談會8日在成都舉行，本次活動舉行了軟體產業重大專案和屬地＋鏈主共建高端軟體產業鏈合作協定簽約儀式，現場簽約優卡集團總部項目、成都數聚智造人工智慧總部專案等11個重大專案。今年以來，成都軟體領域已新簽約19個重大專案，累計投資金額約達人民幣447.5億元。

廣西｜柳州名產螺螄粉趕工 備戰雙十一

大陸電商年度促銷節慶「雙十一」即將到來，產自柳州的知名網紅料理螺螄粉正加緊趕工，廣西善元食品等當地螺螄粉企業，在柳州螺螄粉生產集聚區開足馬力生產，備足便於運送的調理包貨源，積極備戰「雙十一」銷售高峰。