Global Scan 掌握全球投資脈動

韓國｜65歲以上人口占比 2070年估近五成

統計廳5日發布，隨著低生育和高齡化不斷加速，65歲以上人口在韓國總人口占比將從今年的17.5％增至2070年的46.4％。勞動年齡人口在總人口中的占比，預計將從2022年的71％降至2070年的46.1％，減幅為24.9個百分點。

韓國｜美元升值 8月外匯存底減少21.8億美元

韓國銀行（央行）5日表示，截至8月底，韓國外匯存底月減少21.8億美元，為4,364.3億美元。央行解釋，上月美元升值2.3％導致其他貨幣資產換算成美元後的金額減少，外匯存底因而縮水。

日本｜憂心疫情 上半年出生嬰兒年減5％

厚生勞動省公布人口動態統計，今年上半年1～6月出生的嬰兒數為384,942人，較上年同期減少20,087人，減幅5.0％，為2000年上半年以來首次跌破40萬。分析認為，一些人因為擔心感染新冠疫情等而避免懷孕。

日本 ｜軒嵐諾颱風接近 豐田九州廠暫停工

受颱風軒嵐諾接近影響，日本豐田汽車公司宣布，位於九州的三家廠房從周一晚間起暫時停工，預定周二晚才會恢復停工。此外日產汽車與日產擁有45.8％持股的日產車體也做出類似決定，表示九州工廠在周一晚間與周二白天將暫停生產。

菲律賓｜總統小馬可仕 與印尼簽國防安全協議

菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）5日抵達印尼訪問，與印尼總統佐科威（Joko Widodo）簽署一項國防及安全合作協議、一份五年外交行動計畫，兩人同意加速檢討海上邊界安排。小馬可仕預定明天赴新加坡訪問。

土耳其｜8月CPI年增80.2％ 近24年來最高

統計局5日公布，8月消費者物價指數（CPI）年增80.2％，創1998年9月來最大增幅，但低於市場預估的年增81.1％，為連續15個月呈現年增走勢。運輸費用是各計算項目裡年增幅最大，接著是傢俱、家用設備、食物與非酒精飲料。

俄羅斯｜法院吊銷獨立媒體執照

俄羅斯法院今天吊銷國內僅存主要獨立媒體新報（Novaya Gazeta）的印刷版媒體執照，實質上禁止該出版物在俄國境內營運。新報總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）表示，這項裁決是政治打擊，新報將會上訴。