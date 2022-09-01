9/2 Global Scan 掌握全球投資脈動

斯里蘭卡│救經濟 IMF提供29億美元貸款

國際貨幣基金（IMF）與斯里蘭卡達成初步協議，將在未來四年向斯國提供29億美元貸款，助其回復經濟穩定。斯里蘭卡在7月宣告破產，IMF官員表示，該國陷入嚴重危機。由於通膨飆破60％，IMF預估斯里蘭卡今年經濟緊縮8.7％。

新加坡│經濟學家估今年經濟成長3.5％

新加坡金融管理局（MAS，等同央行）最新調查顯示，經濟學家預期星國今年經濟成長3.5％，遜於6月調查預估的擴張3.8％，明年經濟預估成長2.8％。營建和金融服務產業成長疲弱，是專家下修今年經濟成長預測的主因。

韓國│半導體需求疲 8月出口成長放緩

受全球半導體需求減弱和大陸經濟成長減速拖累，韓國8月出口成長放緩，連續五個月出現貿易赤字。根據韓國產業通商資源部1日公布，8月出口年增6.6％，增幅小於7月的9.2％。進口年增28.2％，貿易赤字達94.7億美元。

澳洲│8月房價月跌1.6％ 1983年來最大跌幅

根據房地產研究機構Corelogic於1日公布，澳洲8月房價月減1.6％，創下1983年來最大月跌幅，寫下連續四個月下滑紀錄，反映澳洲各地房價降溫加速。澳洲最大房地產市場雪梨持續領跌，8月房價月減2.3％，布里斯本月減1.8％。

澳洲│8月製造業PMI降至49.3 跌破枯榮線

根據澳洲工業集團（Ai Group）數據，8月製造業採購經理人指數（PMI）下滑3.2，降至49.3，此為1月以來首度跌破景氣榮枯分水嶺50。由於澳洲央行持續升息打擊通膨，勞工追求較高薪資，預料未幾個月製造業成長恐進一步放緩。

英國│微軟併動視暴雪涉壟斷 CMA啟動調查

微軟斥資750億美元收購遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard）一案在英國引發壟斷爭議。英國競爭及市場管理局（CMA）近日表示這項收購案涉嫌阻礙遊戲機、遊戲訂閱服務及雲端遊戲服務市場競爭，已要求兩家公司在五個工作日內提出說明，接下來將展開第二階段深入調查。

歐元區│7月失業率下滑至6.6％ 符預期

根據歐盟統計局Eurostat在1日公布，歐元區7月失業率由6月上修後的6.7％下滑至6.6％，符合市場預期。7月失業人口減少7.7萬人，降至1,098萬人。儘管經濟衰退逼近，但歐元區失業率依然下滑，顯示出勞動市場的韌性。