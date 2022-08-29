8/30 Global Scan 掌握全球投資脈動

歐盟│俄削減供應 天然氣短缺持續幾個冬季

歐洲最大石油公司殼牌（Royal Dutch Shell）執行長范伯登（Ben van Beurden）表示，由於俄羅斯削減供應，歐洲的天然氣短缺可能持續幾個冬季。他在挪威的記者會上說，很可能在接下來的幾個冬天，都必須找到某種解決方案。

德國│計劃再推有折扣交通月票

媒體報導，德國執政社民黨計劃再推有折扣的交通月票，以協助民眾因應不斷上漲的能源價格。據了解由於德國政府先前出售的9歐元月票將在月底到期，這次月票雖然仍有折扣，但卻大幅縮減，票價預計為49歐元。

澳州│7月零售達347億澳元創紀錄

統計局公布，7月零售額月增1.3％，達到創紀錄的347億澳元，增幅遠高於市場預期的0.3％。分析指出，澳洲7月零售表現超預期，主因消費者在服裝和食品上的支出大幅增加，顯示出民眾消費具有韌性，惟部分增長可能反映價格上漲。

日本│全球糧價漲 9月食品業迎一波漲價潮

不敵小麥等糧食全球性上漲，日本9月起將迎來一波漲價潮。卡樂比公司將從9月1日交貨批次起陸續上調洋芋片等產品價格，幅度為5～20％左右。Glico格力高將牛奶咖啡和100％果汁飲料漲價3％～12％。

日本 │新冠疫情緩和 東京單日降至1萬例以下

日本的新冠疫情緩和，全國單日共新增95,916例新冠確診病例，其中東京單日新增9,880例感染個案，是7月11日以來首次降至1萬例以下，較前一天減少逾5,900宗，連續8日低於前周同一日水準。

韓國│北美組裝電動車才享購車補貼 官方代表團赴美表達關切

韓國政府代表團於29日啟程赴美國，就美方實施《通膨削減法案》轉達韓方立場和關切。產業通商資源部長官李昌洋表示，必要時將向世界貿易組織（WTO）提起訴訟。該法案規定只有在北美地區完成組裝的電動汽車才能享受購車補貼。由於現代汽車集團製造的電動汽車均在韓國生產後出口，因此韓系電動汽車無法享受相關優惠。

新加坡│特阻止停電團體請願 續用核能發電

新加坡金融管理局（MAS）局長梅農（Ravi Menon）表示，正考慮採取新措施，緊縮對散戶交易加密貨幣的控管，因為散戶對於加密貨幣引發的風險「視而不見」。梅農在一場研討會上指出，「讓零售投資人進入加密貨幣的難度增高，是我們正在仔細研究的領域。」