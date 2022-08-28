8/29 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本│安倍國葬費估達2.5億日圓 政府買單

日本政府正在探討允許無症狀的確診者在戴口罩等防疫措施下外出購買生活必需品的方案。現在的要求是有症狀者居家隔離10天、無症狀者7天。28日，日本全國220人病歿，157,817人新增確診。

日本│安倍晉三國葬 法總統馬克宏傳無法出席

共同社引述消息人士報導，法國總統馬克宏因為有內政方面的日程安排，可能放棄出席9月27日的日本前首相安倍晉三國葬。不過，消息人士稱，法方考慮派其他政界高級人物參與安倍國葬。據悉，法方派遣的人物可能是前總統薩科齊或歐蘭德。

韓國│央行總裁唱鷹調 堅稱升息至通膨下降

韓國央行總裁李昌鏞受訪時表示，該央行需要繼續調高利率，直到通膨率下降，且韓國可能無法比美國更早停止緊縮回合。李昌鏞稱，即使預計8月南韓通膨率將較7月的6.3％有所降溫，但要說通膨率已達頂峰仍是為時過早。

印度│反貪象徵！新德里違建大樓遭炸藥拆除

主管機關28日樓以炸藥爆破方式拆除鄰近首都新德里，二棟樓高103公尺違法興建大樓。最高法院去年以這二棟大樓違反多項營建與防火安全法規而下令拆除。許多民眾支持拆除，認為這是向建商與營造業發出警告的反貪行動。

美國│戴爾：關俄國辦公室 停止當地業務

戴爾科技公司（Dell Technologies）表示，8月中旬關閉在俄羅斯的辦公室後，已停止當地所有業務。這家美國電腦公司是俄羅斯一大伺服器供應商，自俄國2月24日入侵烏克蘭以來，戴爾便已暫停在烏克蘭和俄羅斯的銷售活動。

瑞士│央行總裁喬丹：通膨目標續維持2％

瑞士央行總裁喬丹（Thomas Jordan，右圖）在傑克森霍爾央行年會的演講中指出，沒有必要調整該央行對價格穩定的定義及改變目前2％的通膨目標。喬丹稱，大幅提高通膨目標與確保物價穩定並不相容，更高的通膨率在瑞士不會被理解、也不會被接受。

瑞士 │特阻止停電團體請願 續用核能發電

一群政界人士組成名為「阻止停電」（Stop Blackouts）的團體，將發動請願，尋求修改瑞士的能源政策，繼續讓核能作為電力來源的一部分。2011年日本福島核災之後，瑞士出於安全考量，於2017年做出決定，計劃關閉其5個核反應爐，目前已關閉其中一個。